SEMPRE PIÙ AMICHEVOLE I comandi vocali per controllare alcune funzioni dell’auto sono sempre più diffusi, e aumentano in continuazione le vetture che li offrono di serie. Perlopiù si tratta di controllare le funzioni del climatizzatore, di accendere la radio e cercare di far capire al navigatore dove vogliamo andare. Mercedes cerca di andare un po’ oltre, con l’ultimo aggiornamento del suo sistema di infotainment MBUX (acronimo di Mercedes-Benz User Experience).

PUZZLE, METEO E OROSCOPO Pronunciando la frase “Ehi, Mercedes” si attiva l’assistente vocale che, ci fa sapere la casa di Stoccarda, dal prossimo mese si rivolgerà ai suoi padroni dandogli direttamente del “tu”, con l’obiettivo di costruire un legame più emotivo con l’assistente vocale dell’auto. A questo si aggiungono alcune nuove caratteristiche: