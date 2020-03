LISTINO AMG RINNOVATO I nuovi SUV di punta della gamma Mercedes, griffati AMG, con motore V8 turbo elettrificato e basati sui modelli GLE, GLE Coupé e GLS sono entrati in questi giorni a far parte del listino ufficiale della Casa tedesca. I grandi SUV sportivi assemblati nelle officine di Affalterbach montano tutti il motore V8 32 valvole biturbo di 3.982 cc di cilindrata, dotato per la prima volta del sistema starter/alternatore EQ Boost, che combina l’azione di motorino d’avviamento e alternatore e fornisce 16 kW (22 CV) aggiuntivi di energia elettrica per un breve periodo, oltre a provvedere all’alimentazione dell’impianto elettrico di bordo da 48 volt.

CON L’IBRIDO C’È PIÙ POTENZA Il sistema elettrificato consente di supportare numerose funzioni dei SUV e di ottimizzare la dinamica di guida, oltre a migliorare l'efficienza. L’enorme esuberanza dei grandi SUV tedeschi è garantita dal plus di potenza dei nuovi motori. Ci sono, infatti 571+22 CV a disposizione di GLE 63 AMG e GLS 63 AMG, che diventano addirittura 612+22 CV per le versioni S. Tutta questa potenza è tenuta a bada dalla trazione integrale 4Matic+ con ripartizione della coppia completamente variabile, dalle sospensioni pneumatiche con regolazione adattiva dello smorzamento, dalla stabilizzazione attiva del rollio e dalla trasmissione automatica 9G-Tronic.

La gamma SUV AMG entrata a listino