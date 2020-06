Musk verso Marte

Lo sapete già tutti: Elon Musk, patron di Tesla, è molto serio nella sua missione incentrata sul portare le persone su Marte entro il 2024, come ha dimostrato recentemente anche grazie al successo dell'operazione congiunta tra NASA e SpaceX. È un'impresa ambiziosa e mai compiuta prima, e staremo a vedere cosa succederà. Sta di fatto che poco dopo il successo dell'ISS, Musk ha già dichiarato che ora la priorità è una vera e propria astronave marchiata SpaceX. Si tratterebbe di un mezzo di cento tonnellate di peso che dovrebbe essere in grado di portare per la prima volta degli esseri umani sul Pianeta Rosso. E questi umani sicuramente avrebbero bisogno di un mezzo di locomozione, giusto?

IL CYBERTRUCK ''MARZIANO'' Qui entra in gioco il 3D artist Slave Popovski, che deve essersi chiesto ''beh, quale potrebbe mai essere il veicolo più adatto per percorrere la superficie di Marte?'' E la risposta è stata semplice, considerando che stiamo parlando di un progetto di Elon Musk: Tesla Cybertruck. Così ha immaginato una versione del futuristico mezzo, che ancora deve ufficialmente entrare in commercio, adatta a questa particolare esigenza. O meglio, forse per essere adatta ci saremmo aspettati una versione più piccola e leggera, mentre la fantasia dell'artista ha decisamente puntato sul contrario, aggiungendo anche due ruote sul retro per supportare il peso maggiore. Possiamo poi notare pannelli solari e antenne paraboliche, che prefigurano uno scenario quasi cyberpunk.

ANCHE IN VERSIONE CIVILE Ma Popovski non si è fermato a questo: ha infatti pensato che molto probabilmente una creazione del genere avrebbe acceso la fantasia e il desiderio anche di noialtri rimasti qui sulla Terra, e per questo ha realizzato un rendering anche di una versione ''civile'' del Cybertruck ''marziano'', che vi mostriamo qui sopra. Del resto non fatichiamo a pensare che un acquirente di Cybertruck possa essere affascinato da una sua versione ancora più estrema...