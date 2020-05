BYE BYE ASTROVAN Addio alla mitica navetta Astrovan utilizzata dagli astronauti americani come mezzo di collegamento tra la zona vestizione e la rampa di lancio, al suo posto arriva una Tesla Model X. E così, con una trovata geniale in pieno stile Musk, il magnate sudafricano non si è lasciato sfuggire l’occasione di pubblicizzare le sue auto. Sarà dunque il SUV elettrico di Palo Alto ad accompagnare verso la navetta Dragon Crew gli statunitensi Robert Behnken e Doug Hurley: i primi americani a tornare nello spazio con un vettore a stelle e strisce dopo la chiusura del programma Space Shuttle nel 2011. Il decollo del razzo riutilizzabile Falcon 9 è previsto per le 22:33 (ora italiana) di oggi, mercoledì 27 maggio 2020. La diretta del lancio potrà essere seguita live proprio da questa pagina.

READY TO LAUNCH SpaceX Demo 2 è la prima missione con astronauti della NASA che si avvale del supporto di una società privata: SpaceX appunto. L’importanza di questo lancio è paragonabile solo a quella delle missioni del Programma Gemini, che anticiparono di pochi anni lo storico allunaggio di Armstrong e Aldrin. L’obiettivo è dimostrare che l’accoppiata pubblico/privato è in grado di portare in tutta sicurezza esseri umani verso la ISS (Stazione Spaziale Internazionale). Il patron dell’azienda Elon Musk seguirà il lancio insieme a una ristrettissima cerchia di ospiti, fra cui figura anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Che dire, in bocca al lupo Elon!