MOBILITÁ SOSTENIBILE Si chiama e-Village la location scelta da Fiat Chrysler Automobiles per promuovere la sua mission in materia di mobilità sostenibile. Situato all’interno del complesso Green Pea di via Nizza a Torino, e-Village è il primo Green Retail Park al mondo. Olivier Francois, Presidente di Fiat e Chief Marketing Officer di FCA lo descrive così: “Green Pea è il luogo perfetto per i gioielli green di FCA. Perché è un luogo innovativo, dove noi potremo raccontare il nuovo volto della mobilità. Questa non sarà dunque solo la casa della tecnologia, sarà la casa delle soluzioni dall’acquisto, al noleggio, allo sharing, ai nuovi servizi, ai sistemi di ricarica, alle nuove app”.

RISPETTO PER L’AMBIENTE e-Village è allestito al piano terra dell’edificio di Green Pea, che a sua volta si compone di 5 differenti livelli pensati per cambiare il rapporto con l’energia, il movimento e la casa. Gran parte degli arredi interni è stata realizzata da Stay Green, uno studio di design sostenibile 100% italiano, che utilizza materie prime riciclate e a basso impatto ambientale. In questo spazio di oltre 1.300 metri quadrati sono esposte le migliori tecnologie di FCA nel campo del green thinking, insieme a diversi articoli di merchandising by Mopar.

ELETTRIFICAZIONE MADE IN FCA Veri protagonisti di e-Village sono però i prodotti eco-friendly che sfruttano il know-how in materia di mobilità a zero emissioni progettate da Fiat e Lancia. In esposizione troviamo infatti le plug-in hybrid Jeep Renegade e Compass 4xe, i veicoli full-electric Fiat 500 e E-Ducato e le mild-hybrid Fiat 500 Hybrid, Panda Hybrid e Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic. Nel padiglione si possono inoltre ammirare i concept di Fiat Centoventi e il prototipo di Alfa Romeo Tonale, il SUV compatto del Biscione in arrivo nel 2021.