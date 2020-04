COAST TO COAST Nonostante gli Stati Uniti siano da diverse settimane sotto regime di lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus, la crisi sanitaria non sembra aver smorzato l’adrenalina dei fanatici della Cannonball (C2C Express), la corsa più folle (e illegale) d’America. Un gruppo di irriducibili e beffardi fuorilegge ha infatti stabilito il nuovo record di percorrenza transcontinentale da New York a Los Angeles, migliorando di 45 minuti il primato siglato lo scorso novembre da Arne Toman, Doug Tabbutt e Berkeley Chadwick su Mercedes-AMG E 63. Per i recordmen Alex Roy ed Ed Bolian, due leggende della corsa, il tempo di 26 ore 38 minuti e 48 secondi non è contestabile, ma vista la situazione emergenziale degi USA, resta un gesto deprecabile.

I DETTAGLI L’impresa sarebbe dovuta rimanere un segreto almeno per un paio settimane, ciononostante Rehv Mark, un amico dei primatisti, ha deciso di postare l’immagine dell’auto della sfida su Facebook. La rimozione della foto, ormai divenuta virale, non è bastata ad arginare il subbuglio dei fans della Cannonball. Sebbene i nomi dei protagonisti restino avvolti dal mistero, dall’immagine si riesce a intuire che la vettura utilizzata per il record è un’Audi A8 bianca MY 2019, probabilmente modificata. Fra i dettagli più interessanti, le innumerevoli taniche di carburante che riempiono il bagagliaio della berlina tedesca. Stando ad alcune indiscrezioni l’equipaggio, composto da 3-4 persone, è partito la sera del 4 aprile alle 23:15 dal Red Ball Garage nell’East Side di Manhattan, alla volta del Portofino Hotel & Marina di Redondo Beach, vicino Los Angeles. La distanza percorsa? 4.546,9 km.

DON’T TRY THIS AT HOME “ É da irresponsabili guidare a velocità folle attraverso il Paese in un momento difficile come questo” ha chiosato Ben ''Charlie Safari'' Wilson, Creatore e Organizzatore dell’ultima C2C Express. Facendo un rapido calcolo si intuisce che i corridori hanno mantenuto una velocità media davvero sostenuta: 170 km/h con condizioni di traffico estremamente favorevoli. Sebbene il record desti stupore, è necessario ribadire che la violazione delle norme del Codice della Strada resta, sempre e comunque, un grave reato.