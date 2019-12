A TUTTA BIRRA Forse solo alcuni di voi ricordano: The Cannonball Run – La corsa più pazza d’America, film del 1981 con Burt Reynolds e Roger Moore. Beh, per gli amanti del brivido e per chi se lo fosse perso, è disponibile da ieri sulle piattaforme a stelle e strisce iTunes e Amazon Prime (qui il link), il docu-film APEX: The Secret Race Across America. Si tratta di un lungometraggio di un’ora e mezza, che racconta l’impresa, ovviamente illegale, di Alex Roy e del suo co-pilota David Maher per infrangere il record di percorrenza transcontinentale fra New York e Los Angeles.

CANNONBALL RUN Questa corsa clandestina prende il nome da Erwin “Cannon Ball” Baker, pilota professionista che per primo, nel lontano 1933, a bordo di una Graham-Paige, coprì in circa 54 ore i 4.500 km che separano la Grande Mela dalle spiagge di Santa Monica, poco fuori L.A. Qualcosa di impensabile per quei tempi. Nel corso degli anni il primato è stato battuto più volte, non ultimo nel 2007, quando Roy e Maher, con una BMW M5 E39 appositamente modificata riuscirono a raggiungere la California in sole 31 ore e 4 minuti.

FUORILEGGE APEX: The Secret Race Across America è in fin dei conti il racconto personale di quella corsa estrema del 2007. Un film che svela allo spettatore stratagemmi e trucchi pensati per eludere le forze dell’ordine, senza tralasciare le ansie e i timori dei protagonisti, perennemente al limite sulle interminabili highway americane. Nel racconto c’è spazio anche per un po' di storia, con alcuni fotogrammi presi dal passato e che rievocano il mito di questa competizione da veri fuorilegge. Un docu-film che promette adrenalina ed emozioni, ma che non si presta di certo a ovazioni ed elogi!

NON IN ITALIA (PER ORA) Come dicevamo all'inizio, APEX è disponibile solo per i residenti negli Stati Uniti, ma siamo ragionevolmente sicuri che arriverà presto anche da noi, doppiato in italiano o quantomeno sottotitolato nella nostra lingua. Appena questo accadrà, saremo i primi a darvene notizia!