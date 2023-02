Va all'asta una mini-Bentley elettrica tutta da guidare

Le repliche in miniatura delle auto di lusso, specie se storiche, sono di gran moda oggigiorno. Basti pensare ai meravigliosi e costosissimi modelli elettrici di The Little Car Company, che ha messo la sua arte a disposizione per ricreare in scala la Ferrari 250 Testa Rossa, l'Aston Martin DB5 convertible e la Bugatti Baby II (qui parcheggiata nella redazione di MotorBox). La Bentley che vedete in questo articolo però è davvero speciale, perché si ritiene fatta a mano in esemplare unico: costruita nel 2020, ora è all'asta online su Collecting Cars e l'asta si chiude lunedì 27 febbraio 2023 alle 19:55.

Bentley Cricklewood replica all'asta su Collecting Cars, vista laterale

REPLICA DELLA GOLDEN AGE Questa replica ha le forme di una Bentley di quelle prodotte a Cricklewood, la prima sede dell'Azienda. Qui è nato il primo modello e tutta la produzione tra il 1920 e il 1932. Qui è nato anche il mito sportivo della Casa automobilistica inglese, alimentato dai modelli che vincevano i grandi raid e le competizioni su circuiti leggendari, come Brooklands, la 500 Miglia di Indianapolis, il RAC Tourist Trophy e la 24 Ore di Le Mans.

Bentley Cricklewood replica all'asta su Collecting Cars: la pedaliera è regolabile in lunghezza

VEDI ANCHE

COM'È FATTA La miniatura è fatta a misura di bambino, ma può essere guidata anche dagli adulti di bassa statura con l'aiuto della pedaliera regolabile in lunghezza. Lunga 2,30 m per 90 cm di larghezza e 80 cm di altezza, ha quattro posti, la capote apribile in vinile e il parabrezza reclinabile. Telaio, cofano e parafanghi sono in acciaio, verniciati nel classico British Racing Green. La carrozzeria attorno all'abitacolo è in legno compensato rivestito in simil-pelle, così come gli interni. E guardate che spettacolo di moquette!

Bentley Cricklewood replica all'asta su Collecting Cars: la plancia

LA SCHEDA TECNICA La Bentley Cricklewood replica è elettrica: con un motore a 24 V che sviluppa 650 W di potenza e batterie Lucas da 235 Ah. La trazione è posteriore e il cambio ha un solo rapporto, più la retromarcia. I freni sono posteriori, a disco, e le ruote tassellate sono adatte ad affrontare anche i fondi fangosi. L'auto viene fornita con un caricabatterie compatibile con una presa a muro standard. Al momento di scrivere le puntate arrivano a un prezzo di 4.100 euro, ma certamente avvicinandosi allo scadere dell'asta, saliranno non poco.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/02/2023