Nuova DS 7: il crossover francese entra nell’era elettrificata. Ecco le prime foto

Punto di riferimento per DS Automobiles (guarda la homepage di DS Automobiles Italia) dal 2017, la DS 7 è pronta a un’evoluzione importante. Nata come DS 7 Crossback e aggiornata nel 2022, il modello affronterà un rinnovamento totale che riguarderà design, dimensioni, interni e gamma motori.
- Nuova DS 7: i muletti anticipano il cambio generazionale
- Nuova DS 7: come si evolve il suo stile
- Nuova DS 7: dentro sembra una concept car
- Nuova DS 7: avanti tutta con l’elettrificazione
Nuova DS 7: la seconda generazione assume le forme da crossover e potrebbe arrivare nel 2026
LA DS 7 SI PREPARA ALLA SECONDA GENERAZIONE
Il crossover utilizzerà la piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, la stessa che sta debuttando su altri SUV di segmento simile, consentendo l’introduzione di motorizzazioni mild-hybrid, ibride plug-in e BEV (Battery Electric Vehicle).
Nuova DS 7: lunghezza di circa 4,65 metri con un abitacolo spazioso e hi-tech
DESIGN EVOLUTO E MAGGIORE PRESENZA SU STRADA
Le prime immagini che hanno catturato i prototipi durante i test su strada rivelano linee più affilate e proporzioni ottimizzate. Il frontale mantiene la griglia esagonale, ora affiancata da fari più sottili e luci diurne dal taglio netto.
Caratteristiche estetiche principali
- Fari e DRL ridisegnati per un aspetto più aggressivo
- Fiancate scolpite con tetto discendente simile a DS 4
- Fanali posteriori a effetto gioiello
- Paraurti posteriore semplificato in stile minimalista
Le dimensioni dovrebbero crescere fino a circa 4,65 metri in lunghezza, con un passo aumentato a circa 2,78 metri, migliorando l’abitabilità per i passeggeri posteriori.
Nuova DS 7: gamma motori mild hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrici, anche 4x4
INTERNI DI ISPIRAZIONE “CONCEPT”
L’abitacolo sarà profondamente rivisto, prendendo spunto dal concept DS M.i. 21 Manifesto presentato nel 2023 e dalle soluzioni viste nella futura DS N°8 (guarda la nuova ammiraglia DS N°8). I materiali saranno di qualità elevata, con una plancia minimalista e un sistema di infotainment di nuova generazione, abbinato a tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione.
Nuova DS 7: sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis
GAMMA MOTORI E OPZIONI ELETTRICHE
L’offerta delle motorizzazioni sarà diversificata per rispondere a esigenze diverse.
- 1.2 turbo benzina mild-hybrid 48 V: 134 CV dal motore a combustione e 28 CV dal motore elettrico, cambio doppia frizione a sei rapporti.
- Plug-in hybrid: maggiore potenza e autonomia in modalità elettrica.
- BEV: batterie da 73 kWh e 98 kWh, fino a 700 km di autonomia stimata.
- Versioni elettriche con potenze da 207 a 227 CV (trazione anteriore) e fino a 316 CV per la variante integrale a doppio motore.
Lancio previsto entro il 2026
Nonostante DS Automobiles non abbia comunicato una data ufficiale, la presentazione della seconda generazione di DS 7 è attesa entro la fine del 2025 o nei primi mesi del 2026, seguendo il programma di altri SUV Stellantis.
La DS7 continuerà a distinguersi nel segmento crossover per attenzione al comfort e ricercatezza stilistica, proponendosi in chiave sempre più elettrificata. Voi case ne pensate del nuovo crossover francese? Fatecelo sapere.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|DS7 BlueHDi 130 aut. Pallas
|130 / 96
|44.900 €
|DS7 BlueHDi 130 aut. Edition France
|130 / 96
|45.600 €
|DS7 BlueHDi 130 aut. Etoile
|130 / 96
|49.950 €
|DS7 Plug-in Hybrid 225 Pallas
|180 / 133
|53.500 €
|DS7 Plug-in Hybrid 225 Edition France
|180 / 133
|54.200 €
|DS7 Plug-in Hybrid 225 Etoile
|180 / 133
|58.650 €
|DS7 Plug-in Hybrid AWD 300 Pallas
|200 / 147
|59.100 €
|DS7 Plug-in Hybrid AWD 300 Edition France
|200 / 147
|59.800 €
|DS7 Plug-in Hybrid AWD 300 Etoile
|200 / 147
|64.250 €
|DS7 Plug-in Hybrid AWD 360 Performance
|200 / 147
|69.450 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della DS DS7 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni DS DS7