Ford Bronco Filson: il fuoristrada che diventa oggetto da collezione

Ford e Filson firmano un'edizione speciale del Bronco con interni premium, borse magnetiche removibili e V6 biturbo da 312 kW.

C'è un modo per rendere un fuoristrada già estremo ancora più speciale? Ford ha trovato la risposta collaborando con Filson, storico marchio di abbigliamento e attrezzatura outdoor di Seattle. Il risultato è il Bronco Filson, un'edizione speciale che arriverà sul mercato nordamericano all'inizio del 2027 (con gli ordini che apriranno nell’autunno di quest’anno) a un prezzo che si aggira intorno ai 75.000 dollari (circa 69.000 euro), posizionandosi poco sotto il Bronco Raptor da 79.995 dollari (circa 73.500 euro).

Il progetto

Ford Bronco Filson, dettaglio posteriore

L’idea alla base del progetto è racchiusa in una frase del designer Paul Wraith, responsabile globale del design SUV di Ford: «C'è una differenza enorme tra premium e prezioso. Se esiti perché hai paura di sporcare l'abitacolo, non appartiene a un Bronco. Ogni materiale scelto con Filson doveva essere autentico, tattile e durevole. Come un'attrezzatura outdoor di qualità, questo abitacolo non è pensato per logorarsi – è pensato per invecchiare bene, insieme a te e alle tue avventure.»

Le caratteristiche del Bronco Filson

Ford Bronco Filson, l'edizione speciale da collezione

Visivamente il Bronco Filson si distingue per la griglia anteriore esclusiva, i passaruota in tinta con la carrozzeria, i coprispecchi abbinati e la copertura della ruota di scorta brandizzata. Degni di nota i punti di ancoraggio per il trasporto integrati nei parafanghi, progettati per permettere di trasportare sci, kayak o tavole da surf. La palette dei colori comprende il Field Green Metallic (esclusivo di questa versione), insieme a Marsh Gray, Avalanche Gray, Desert Sand, Shadow Black e Oxford White. La First Edition aggiunge una tinta dedicata (Iron Sands Copper Metallic) con badge specifici sui parafanghi.

Il vero punto di forza del Bronco Filson è l’abitacolo. I sedili sono rivestiti in pelle trapuntata e perforata con inserti in tessuto intrecciato. Inserti in ottone decorano invece il cruscotto e il volante. Il tocco più originale sono le borse magnetiche rimovibili integrate nelle portiere, realizzate in materiali che resistono all’acqua e allo sporco con scomparti personalizzabili e chiusure magnetiche al posto dei tradizionali bottoni a scatto, per aprirle senza doverci pensare.

Ford Bronco Filson, l'abitacolo

Il Filson può inoltre contare sull’abitacolo più silenzioso mai presente su un Bronco. Questo è stato possibile grazie a una migliore gestione dei flussi d'aria, vetri acustici e guarnizioni potenziate. Il risultato è una riduzione del rumore del vento percepito del 20% rispetto a un Bronco delle generazioni precedenti. La dotazione comprende anche un display touch da 12”, sedili anteriori ventilati, sedili posteriori riscaldati, impianto audio B&O potenziato, specchietto retrovisore digitale e pedane elettriche.

Le prestazioni

Ford Bronco Filson, dettagli esterni

Il Bronco Filson monta il V6 biturbo da 3,0 litri condiviso con il Bronco Raptor, ma con una taratura specifica orientata a un'erogazione più progressiva. Ford non ha comunicato le specifiche ufficiali, ma sul Raptor questo motore eroga 312 kW (424 CV) e 597 Nm di coppia. La trasmissione è un cambio automatico a 10 rapporti con trazione integrale avanzata.

Di serie c'è il pacchetto Sasquatch, che aggiunge differenziali bloccanti anteriore e posteriore, ammortizzatori Fox con tecnologia internal bypass, cerchi beadlock da 17” con pneumatici tassellati da 35”, Trail Turn Assist, Trail 1-Pedal Drive e il sistema Terrain Management con sette modalità G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain).

Si tratta ovviamente di un modello pensato per il mercato americano e non è prevista una versione europea. Chi vuole guidare un Bronco sulle strade del Vecchio Continente dovrà aspettare e guardare al Bronco in arrivo nel 2027, che sarà un modello completamente diverso, prodotto a Valencia con motorizzazioni plug-in hybrid.

C’è anche un valore ambientalista nel Bronco Filson. Ford ha spiegato che una parte del ricavato di ogni Bronco venduto viene devoluta al Bronco Wild Fund, il fondo dedicato alla tutela degli spazi naturali. Finora ha finanziato la piantagione di oltre 2,3 milioni di alberi in 42 siti negli Stati Uniti.

Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 04/06/2026