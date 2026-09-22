Ceer, l'Arabia Saudita entra nel mondo delle auto elettriche con due nuovi modelli

Si parla sempre di più del mercato cinese e della competizione dei suoi marchi nel segmento delle auto elettriche a livello globale. C'è però un altro Paese che vuole ritagliarsi un suo spazio nel mercato delle auto elettriche. Si tratta dell'Arabia Saudita attraverso Ceer Automotive che ha presentato due modelli elettrici dal design davvero radicale. L'obiettivo è di quelli ambiziosi e cioè lanciare una gamma di sette veicoli che potrebbero essere venduti a livello globale entro il 2030.

I primi modelli: si parte con una berlina e un SUV

Prima un po' di ''storia''. Fondata nel 2022, Ceer è una joint venture tra il fondo di investimento saudita PIF e il produttore taiwanese Foxconn. Questa casa automobilistica è stata creata nell'ambito del piano Vision 2030 del governo saudita, volto a diversificare l'economia del regno e a ridurre la dipendenza dal petrolio, con l'obiettivo di dare nuovo impulso alla produzione automobilistica nel Paese.

Ceer Automotive ha inaugurato uno stabilimento nella King Abdullah Economic City, sulla costa occidentale dell'Arabia Saudita, con l'obiettivo di integrarlo in un polo automobilistico locale. Inizialmente, si concentrerà sulle vendite in Arabia Saudita e nella regione circostante del Golfo. Si parte con una berina e un SUV della gamma Exobot. Si tratta di modelli che puntano a offrire lusso e prestazioni.

Ceer Exobot

Come accennato all'inizio, il loro design è decisamente radicale e si caratterizza per la presenza di un ampio tetto in vetro che si dice sia il più grande utilizzato su qualsiasi auto attualmente in commercio. Inoltre, entrambi i modelli presentano delle caratteristiche barre luminose con 32 elementi, un omaggio all'anno 1932, quando l'Arabia Saudita fu unificata, e grandi portiere ad ala di gabbiano.

Le due auto sono prive di montanti centrali, mentre le portiere sono state progettate in modo da aprirsi nello stesso spazio di una portiera standard. All'interno non mancherà la tecnologia con ampi schermi. Il SUV sarà progettato con notevoli capacità fuoristrada per l'utilizzo nei deserti.

Per il momento non sono stati condivisi dettagli sulle specifiche tecniche ma si dice che i modelli di punta offriranno più di 1.100 CV. La produzione in serie dovrebbe iniziare a gennaio 2027 e le consegne ai clienti a marzo dello stesso anno. Non si può quindi fare altro che attendere novità sul questo ambizioso progetto di Ceer Automotive.

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