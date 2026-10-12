Bugatti Tourbillon, test estremi: dal caldo di 50 gradi al gelo

Un'hypercar estrema ed esclusiva come la nuova Bugatti Tourbillon richiede test approfonditi in condizioni reali e in diversi ambienti. I collaudi stanno ancora andando avanti e la casa automobilistica si sta concentrando sullo stress termico a cui è sottoposto il propulsore ibrido V16 da 1.800 CV. Per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di raffreddamento dell'hypercar, la nuova Tourbillon è stata messa alla prova in alcune delle condizioni più estreme che la natura possa offrire.

Bugatti Tourbillon

Finora, ha resistito al caldo torrido di Dubai, con temperature superiori a 50 gradi e, all'estremo opposto, al rigido inverno svedese con temperature di meno 30 gradi. Ma Bugatti non ha ancora finito con le sue prove di resistenza, quindi la Tourbillon è stata nuovamente testata in condizioni climatiche sfidanti.

In questa occasione, la Spagna meridionale ha fatto da banco di prova, dove la Tourbillon ha dovuto affrontare temperature ben superiori ai 40 gradi. L'obiettivo era verificare come il suo sofisticato sistema di raffreddamento e climatizzazione si sarebbe comportato sotto sforzo in pista, individuando al contempo gli aspetti da migliorare per raggiungere la perfezione.

Bugatti Tourbillon

Del resto, come racconta Daniel Ríos Hidalgo, responsabile dello sviluppo, Bugatti consegna vetture in tutto il mondo. Per tale motivo devono assicurarsi che siano perfette e in grado di affrontare ogni condizione.

I test sono quasi conclusi

Le consegne della Tourbillon inizieranno quest'anno. I collaudi, dunque, stanno volgendo al termine. Lo sviluppo della nuova hypercar è oramai praticamente concluso. Il marchio produrrà circa 80 auto all'anno nel suo nuovo stabilimento La Manufacture a Molsheim, e l'ultima dovrebbe essere consegnata al suo proprietario nel 2029.

Bugatti Tourbillon

L'attesa è sempre altissima quando Bugatti presenta un nuovo modello, e la Tourbillon non fa eccezione. Rappresenta un importante punto di svolta verso una nuova era, che abbandona la configurazione del motore W16 sostituendo la sovralimentazione con l'ibridazione.

Ne saranno prodotte complessivamente 250. Ogni esemplare costerà 3,8 milioni di euro, tasse escluse. Prezzo che può salire per i clienti più esigenti che vogliono personalizzare ogni singolo dettaglio.

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