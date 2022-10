T-Cross & T-Roc, la promo hi-tech di ottobre. A chi conviene

Sugli allestimenti Style ed R-Line dei due SUV compatti Volkswagen, in via eccezionale Tech Pack incluso nel prezzo. Quale sconto

Diffondere il verbo, quello della digitalizzazione. Volkswagen accetta la missione e lo fa con un’offerta che include il Tech Pack nel prezzo dei suoi due modelli più venduti in Italia, i crossover compatti T-Cross e T-Roc. Comfort, connettività e sicurezza di livello superiore diventano quindi parte della dotazione standard, per uno sconto che arriva fino a 1.285 euro. Se ami la tecnologia, è la tua occasione.

Gli interni di VW T-Cross Style

ALL INCLUSIVE Nel caso di T-Cross, in allestimento Style il Tech Pack include l’integrazione smartphone senza fili App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto, i fari fendinebbia e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot. Quanto a nuova T-Roc Style, invece, il Tech Pack incluso nel prezzo comprende la videocamera posteriore Rear View, il sistema di apertura, chiusura e avviamento senza chiavi Keyless e i comandi vocali per il sistema d’infotainment. Infine, il Tech Pack incluso su nuova T-Roc R-Line arricchisce la già completa dotazione di serie con videocamera posteriore Rear View, sistema Keyless e climatizzatore automatico bizona Climatronic con comandi touch.

Volkswagen T-Roc R-Line, gli interni

DUE CONTI Grazie alla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV), nuova T-Roc 1.0 TSI 110 CV R-Line con Tech Pack incluso con 35 rate da 299 euro al mese, anticipo di 6.000 euro. L’offerta PVV per T-Cross 1.0 TSI 95 CV Style con Tech Pack incluso prevede invece 35 rate mensili da 239 euro e un anticipo di 4.500 euro. Porte aperte in concessionaria durante i Volkswagen Tech Days di sabato 22 e domenica 23 ottobre.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/10/2022