Mamma mi si è ristretta la ID.3: anticipazioni sulla nuova VW elettrica

Guardate bene le foto, non notate nulla di strano? Le nuvolette di neve che si sollevano prevalentemente dalle ruote anteriori indicano che l'auto catturata dai nostri fotografi non è una banale Volkswagen ID.3, che ha la trazione posteriore, ma qualcosa di molto diverso e dotata di trazione anteriore. L'auto è infatti un muletto della nuova compatta elettrica Volkswagen ID.2, che forse porterà ben altro nome...

Volkswagen ID.2, la neve sollevata indica la trazione anteriore

VW ID.2 è anche più corta della ID.3, come si capisce dalle porte posteriori accorciate, e un'ulteriore differenza è la collocazione della presa di ricarica: che qui è sul parafango anteriore mentre sulla ID.3 è sul fianchetto posteriore. La carrozzeria, comunque, non è quella definitiva e anche il nome potrebbe essere significativamente diverso, oltre che molto più evocativo: come vi pare ID.Golf?

Volkswagen ID.2: foto spia del muletto

Secondo i rumor potrebbe essere questa la denominazione del nuovo modello e probabilmente ne sapremo di più a marzo, quando si dice che un concept verrà svelato ad anticipare le forme della prossima compatta elettrica di Wolfsburg. Che avrà comunque l'architettura di una berlina a cinque porte, ma si distaccherà dal prototipo ID.Life del 2021, per la tiepida risposta che le diede il pubblico.

VEDI ANCHE

Volkswagen ID.Life

Il nuovo design porterà la firma di Andreas Mindt, ex Bentley, che ha recentemente assunto il ruolo di capo designer alla Volkswagen, in sostituzione di Jozef Kaban. Secondo i rumors l'esterno sarà ispirato alla VW Golf di quarta generazione e non mancherebbe l'idea di realizzarne una versione più pepata recante il prestigioso logo GTI sul portellone: tre lettere che hanno fatto la storia dell'auto.

Volkswagen Golf IV serie

Realizzata su una variante accorciata dell'architettura MEB Plus, la Volkswagen ID.Golf condividerà la base meccanica con la Cupra Urban Rebel e con un ulteriore modello di pari dimensioni a marchio Skoda: tutti prodotti negli stabilimenti spagnoli di Martorell. Il lancio sul mercato è previsto nel 2025, con prezzi a partire da poco oltre i 20.000 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/02/2023