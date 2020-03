NUOVA A3, PIANO B Fosse filato tutto liscio, al Salone di Ginevra avrebbe avuto tutti i riflettori addosso. Nuova Audi A3 Sportback l'anteprima che da sola avrebbe meritato il viaggio in Svizzera. E invece, per la prima volta nella storia, la rassegna auto più importante al mondo chiude ancora prima di aprire i battenti, impotente contro l'avanzata di un minuscolo ma minaccioso virus. Avanti, allora, con il piano B: nuova A3 si svela uguale, ma in forma virtuale. Martedì 3 marzo, ore 9.50, le coordinate per seguire la diretta streaming della cerimonia di presentazione dello storico alterego Golf in salsa premium. Quando è il momento, clicca nel riquadro sotto.

HI-TECH HATCHBACK Audi A3 quarta generazione punta sul design (comunque non distante dalla tradizione), ma ancor di più sulla tecnologia e sulla dinamica di guida (altrimenti, che Audi sarebbe). Con Golf 8 condivide la pianta meccanica (MQB), i contenuti interni e l'attenzione al feeling al volante sono tuttavia un gradino sopra alla sorella di Gruppo Volkswagen, e con questo hai detto tutto. Disponibile da maggio 2020 esclusivamente in carrozzeria 5 porte, oltre che con motorizzazioni diesel e benzina nuova A3 Sportback esisterà pure nel format del mild hybrid 48 Volt, e successivamente, anche in quello ''semi-elettrico'' del plug-in hybrid. Ma lasciamo pure la parola ai progettisti.