Toyota Yaris GRMN, quasi 300 CV di cattiveria pura!

Al Salone di Tokyo Toyota ha presentato Yaris GRMN, bombardone da 286 CV e tiratura in 500 esemplari. Una lotteria per chi potrà comprarla

Qualche giorno fa erano arrivate alcune anticipazioni, che hanno poi trovato riscontro nella realtà: al Salone di Tokyo è stata presentata ufficialmente la piccola - e cattivissima - Toyota Yaris GRMN, bombardone a tiratura limitata da 286 CV, 25 in più della già pur agguerrita GR “normale” (che abbiamo messo alla prova contro Hyundai i30 N).

Toyota Yaris GRMN: visuale di 3/4 anteriore

COME CAMBIA Numerose le modifiche apportate alla GR, a cominciare dai rapporti più corti del cambio manuale a sei rapporti. Davanti sono stati montati i più sportivi - e leggeri- sedili da corsa Recaro, mentre quelli dietro sono stati tolti del tutto, sostituiti da una meno pratica - ma funzionale - barra rigida in metallo. Aumentati i punti di saldatura, che adesso sono 545, per aumentare la rigidità del corpo vettura. Come sulla GR, il cofano e il tetto sono ancora in fibra di carbonio, ma con la trama a vista.

Toyota Yaris GRMN in versione Circuit Package

MOTORE Il motore è lo stesso tre cilindri 1.6 turbo del modello da cui deriva la GRMN, ma con la potenza aumentata a ben 286 CV, e la coppia massima portata a 390 Nm (contro i 370 della GR standard). Al posto dei Torsen, sui due assi sono stati montati differenziali a slittamento limitato.

Toyota Yaris GRMN: ruote da 18

UPGRADE Toyota offre anche i pacchetti Circuit Package o Rally Package: entrambi tolgono qualche chilo sulla bilancia. Il Circuit Package prevede cerchi in lega da 18” di BBS, freni di maggiori dimensioni, ammortizzatori Bilstein regolabili, spoiler posteriore in fibra di carbonio e minigonne laterali più sportive. Venti i kg risparmiati rispetto alla Yaris GR standard. Su richiesta, ma solo per 50 esemplari, il Circuit Package può essere affiancato dalla vernice Matte Steel. Il Rally Package prevede ammortizzatori specifici e barre stabilizzatrici, un sottoscocca protettivo e un rollbar interno. Il risparmio in termini di peso è di ben 30 kg.

Toyota Yaris GRMN: i sedili Recaro da corsa

PREZZO Meglio essere chiari fin da subito: scordatevi di comprarla. Innanzitutto perché verrà venduta solo in Giappone, e questo potrebbe essere un primo problema. In seconda battuta, Toyota organizzerà una lotteria per stabilire chi potrà acquistare una delle 500 unità della Yaris GRMN che verranno prodotte. I prezzi? Presto detto:

Toyota Yaris GRMN “base” - 7.317.000 yen (56.069 euro)

Toyota Yaris GRMN con Circuit Package - 8.467.000 yen (64.881 euro)

Toyota Yaris GRMN con Rally Package - 8.378.764 yen (64.205 euro)

Toyota Yaris GRMN: il quadro strumenti

SCHEDA TECNICA - I MODELLI A CONFRONTO

GR Yaris GRMN Yaris Circuit Package Rally Package Lunghezza 4.030 mm 3.995 mm Larghezza 1.815 mm 1.805 mm Altezza 1.475 mm 1.455 mm Passo 2.560 mm Carreggiata (davanti/dietro) 1.535/1.565 mm 1.535/1.570 mm 1.540/1.570 mm Altezza da terra 120 mm 130 mm Posti 4 2 Peso 1.280 kg 1.250 kg 1.260 kg 1.250 kg Diametro di sterzata 10,6 m 12 m 11,4 m 12 m Motore Tre cilindri in linea, turbo Potenza 261 CV 289 CV Coppia 370 Nm 390 Nm Cambio Manuale, 6 rapporti Manuale, 6 rapporti (ravvicinati) Trazione Integrale Differenziali Torsen Meccanico a slittamento limitato

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/01/2022