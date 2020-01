L’ELETTRICO CORRE Che le vendite di Model 3 stiano andando benone è cosa abbastanza nota: nel solo 2019 le auto di Elon Musk hanno venduto più dei due anni precedenti messi assieme, e il valore dell’azienda è ai massimi storici. La sua capitalizzazione di mercato supera gli ottanta miliardi di dollari. Una cifra impressionante, se consideriamo che un colosso come Volkswagen sfiora “solo” i 100 miliardi.

TESLA NON SMETTE DI STUPIRE Uno studio della società di analisi Jato Dynamics ha pubblicato un report relativo ai dati di vendita europei del mese di dicembre, da cui emerge che Model 3, la “piccola” elettrica di Tesla, è stato il terzo modello più venduto. In assoluto, eh, non tra le elettriche. Con 22.118 auto vendute, Model 3 è dietro a mostri sacri come Volkswagen Golf (30.652 unità) e Renault Clio (27.516 unità), tallonata da Ford Kuga (22.045 unità). La top ten si chiude con Volkswagen Polo, Peugeot 208, Nissan Qashqai e Skoda Octavia.

IL MESE DELLE PLUG-IN Il mese di dicembre 2019 è stato anche quello delle plug-in, che hanno visto la loro quota di mercato aumentare del 91% rispetto all’anno precedente, andando a occupare il 6% del totale del venduto, con 1.258.412 esemplari. Nel complesso, il settore delle auto elettrificate (comprendendo quindi anche le ibride tradizionali e le mild hybrid) ha avuto una crescita del 68% rispetto al 2018. E per rimanere in tema di record, la Model 3 ha venduto più di Renault Zoe, Audi e-tron, Nissan LEAF, BMW i3 e Volkswagen e-Golf messe assieme.