CROSSOVER EV Le conferme dell'inizio della produzione di nuova Tesla Model Y arrivano direttamente da alcune foto ufficiali che ritraggono il crossover EV 7 posti di Palo Alto in fase di assemblaggio nello stabilimento di Fremont, in California. Le prime consegne in territorio americano sono previste per la fine della prossima primavera, mentre per quanto riguarda il Vecchio Continente, la nuova Tesla dovrebbe arrivare sul finire dell’estate. Indiscrezioni della stampa britannica fissano il prezzo del modello entry level a 36.000 sterline, circa 42.550 euro.

SOTTOPELLE Come detto la produzione partirà negli Stati Uniti, tuttavia in un secondo momento Tesla prevede di attivare anche l’impianto di Shanghai, in grado di sfornare, a pieno regime, fino a 150.000 unità l’anno. Nuova Tesla Model Y si baserà sulla piattaforma modulare della berlina Model 3 e si ispirerà al design e alle forme del SUV Model X. Assenti le famigerate Falcon Wings, le portiere ad ali di gabbiano. Per quanto riguarda la tecnica, Musk ha dichiarato che il 75% dei componenti di nuova Model Y arriveranno direttamente dalla Model 3. Non è dunque da escludere che la versione più grintosa possa sfruttare un pacco batterie con capacità energetica di 75 kWh, come su Model 3 Performance.

VERSIONI E PRESTAZIONI A oggi le uniche informazioni disponibili, confermano che nuova Model Y debutterà in 2 varianti: Long Range AWD e Performance AWD. La versione con batterie potenziate Long Range avrà un’autonomia stimata nel cilco WLTP di 505 km e sarà in grado di toccare una velocità di punta di 217 km/h. Lo scatto 0-100 km/h sarà invece coperto in 5,1 secondi. Più briosa e allegra la variante Performance, con autonomia di 480 km, top speed di 241 km/h e 3,7 secondi nello 0-100 km/h. Entrambe le versioni disporranno di due motori elettrici, uno per asse, assicurando così una trazione integrale permanente. Con ogni probabilità ci sarà anche una versione entry level, un’ipotetica Model Y Standard Range RWD con autonomia di 370 km e velocità massima di 193 km/h.