MODEL S IN RAMPA DI LANCIO? La berlinona a batterie di Tesla è stata la prima della Casa americana ad arrivare sul mercato e ha dato slancio al movimento delle elettriche, anche in altri segmenti. La Model S è grande e lussuosa, ancora oggi circondata da un’aurea di tecnologia e modernità difficilmente uguagliabili, ma è in listino dal 2012. Sembra ieri, però in quel di Palo Alto, dove nascono tutti i modelli di Elon Musk, iniziano a ragionare su una Model S completamente nuova. E dopo otto anni di onorata carriera, potrebbe essere arrivato il momento giusto, quantomeno di cominciare a muoversi sulla progettazione e la realizzazione del modello successivo.

LO STILE PUÒ ESSERE BEN PIÙ SPORTIVO Dall’America rimbalzano rumors fin qui, sul Vecchio Continente, che la macchina è in fase di sviluppo, ma per adesso quello che abbiamo di concreto sono dei rendering creati da un designer turco, Emre Husmen, diffusi in rete e rilanciati dalla stampa al di là dell’Oceano. Sono immagini ben dettagliate, così minuziose che potrebbero essere il preludio a uno stile simile. Allora proviamo ad analizzare insieme come potrebbe essere la Tesla Model S di prossima generazione. Innanzitutto, si ipotizza un design molto più audace e sportivo. Non che l’attuale modello sia diventato brutto tutto d’un colpo, ma gli anni cominciano a farsi sentire, anche se nel 2016 la Casa americana ha rinfrescato il look della macchina eliminando la finta calandra, a favore di un frontale più affilato e coerente con l’assenza del motore endotermico da raffreddare. Ma il concetto del designer turco condiviso dalla stampa americana e, certamente, dalla stessa Tesla, è che adesso è ora di regalare alla super berlina elettrica uno stile degno di una macchina che viaggia a 250 orari e accelera da 0 a 100 in poco più di 2 secondi. Che la Porsche Taycan abbia risvegliato l’orgoglio nazionale dei designer californiani? Ipotesi da non scartare a priori…

LOOK DA COUPÉ CON QUATTRO PORTE Il frontale è definito dai proiettori full LED con la lama di luce a boomerang molto bella, ma che ricorda quella della nuova Peugeot 208. Fianchi larghi e padiglione compatto, con il tetto che si inclina verso la coda corta rendono lo stile simile a quello di una coupé, ma con quattro porte. Se andiamo nel dettaglio, i più attenti potrebbero storcere un po’ il naso osservando che alcune linee della nuova Model S (o di quella che potrebbe essere…) ricordano da vicino quelle delle sportive Fisker. Ma questa non è un’ipotesi così strampalata perché i colleghi americani ci ricordano che Elon Musk assunse proprio Enrich Fisker per farsi aiutare nella progettazione iniziale della Model S, ma era il 2007, ormai tredici anni fa.

POSSIBILE DATA IL 2022 Da allora, il design automobilistico si è molto evoluto e ha dato dimostrazione di poter partorire modelli dallo stile decisamente più armonioso e gradevole, in tutti i segmenti e in tutte le nicchie di appartenenza. Anche le immagini dell'abitacolo ci mostrano come potrebbe evolversi sulla futura Model S. Fermo restando il grande touchscreen a centro plancia, il display sembra essere di maggiori dimensioni e anche le razze del volante potrebbero avere dei comandi a sfioramento. Ma quello che vediamo pare poco più che un'ipotesi piuttosto acerba rispetto al design esterno della macchina. L’unica speranza è che la futura berlina 100% EV di Tesla non assomigli troppo al “brutale” Cybertruck, il mega pick-up così controverso e dal look a dir poco originale. Ma il pirotecnico guru americano dell’elettrificazione ci ha abituato a colpi clamorosi, quindi non possiamo che restare in attesa di vedere il risultato di questa evoluzione della Model S. Un’ultima considerazione sulla data di arrivo, che potrebbe essere la fine del 2022 visto che il neonato Cybertruck è stato messo sull’agenda dei concessionari per il 2021.