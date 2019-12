UPDATE TESLA DI NATALE? Aggiornamenti natalizi in casa Tesla: dopo il tweet di Elon Musk di qualche giorno fa che lo anticipava, ora sappiamo anche ufficialmente cosa conterrà il software update 2019.40.50 per i modelli della Casa di Palo Alto.

FULL SELF DRIVING VISUALIZATION PREVIEW L'aggiornamento aveva acceso l'interesse di tutti soprattutto per un motivo: le anticipazioni sulla guida autonoma che avrebbe contenuto. L'update mantiene le promesse a metà: quello che presenta è infatti l'opzione Full Self Driving Visualization Preview all'interno delle impostazioni di Autopilot. Questa opzione mostra sulla mappa virtuale gli oggetti in 3D, compresi semafori e segnali di stop, e dovrebbe anticipare come sarà la visualizzazione a schermo della vera e propria guida autonoma, ancora di là da venire (e con tutta probabilità piuttosto problematica dalle nostre parti).

COMANDI VOCALI Altre novità dell'aggiornamento sono nuovi comandi vocali che verrano recepiti dall'auto. Quelli utilizzati come esempio nel comunicato di Tesla sono “imposta la temperatura a 20 gradi”, “riscalda il sedile del passeggero”, “aggiusta lo specchietto destro” e “suona i Beatles”. Possiamo quindi intuire che controlleranno climatizzatore, sistema audio e altre funzioni solitamente comandate digitalmente.

MESSAGGISTICA Un'altra funzione importante è quella che permetterà di rispondere ai messaggi sul cellulare senza distrarsi dalla guida: utilizzando il tasto sulla destra del volante si potrà far leggere a voce alta dal software il messaggio, e poi dettare una risposta che verrà trasformata in testo.

C'È ALTRO? Altre novità sono il materiale registrato dalla telecamera interna che potrà essere salvato con un colpo di clacson e una modalità Camp Mode che permetterà di mantenere climatizzazione, musica, luci e ricarica dei device elettronici anche a motore spento. Non mancano inoltre nuovi giochi (Stardew Valley e il Backgammon di Lost) e l'aggiunta di Twitch al Tesla Theater, per chi ama seguire gli streaming delle partite online. L'aggiornamento sarà disponibile già dalla fine dell'anno per tutte le vetture della gamma Tesla.