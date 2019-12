IL SETTE E L'OTTO La nuova Volkswagen Golf 8 arriverà nei concessionari italiani solo in primavera. Se non riuscite a resistere, e puntate anche a risparmiare qualcosa al momento di staccare l’assegno, forse è il caso di tenere in considerazione il modello precedente, ovvero la Golf 7. La media tedesca è ormai prossima al pensionamento, e viene quindi proposta con diversi sconti e incentivi all’acquisto. Cominciamo con quelli ufficiali.

TUTTE LE OFFERTE 2.000 euro di contributo per i modelli con motorizzazione a metano, e 3.000 euro per le diesel. L’offerta è valida se acquistate l’auto prima della fine dell’anno. Per i giovani sotto i trent’anni, invece, la casa tedesca offre un ulteriore incentivo extra di 600 euro da utilizzare come sconto sul prezzo finale, o per gli optional che vi interessano di più. E a proposito di optional, l’offerta Golf Grade, permette di finanziare il passaggio a un allestimento superiore con tasso 0, e senza oneri di alcun tipo. Un finanziamento che può essere cumulato con le eventuali rate dell’acquisto della macchina. Se vi interessa la motorizzazione a metano, invece, c’è una promozione sul modello 1.5 TGI da 130 CV, con un allestimento che comprende il pacchetto Tech&Sound, connessioni Bluetooth e USB, il rilevatore di stanchezza e il front assist. La promozione si chiama Progetto Valore Volkswagen, e prevede rate da 199 euro al mese per tre anni.

KM0 Alla fine potete restituire la macchina, sostituirla con un nuovo modello, oppure saldare la differenza. Le occasioni migliori, però, vengono come sempre dalle auto a km 0, che i concessionari hanno già comprato e devono smaltire in fretta prima dell’arrivo del nuovo modello. Non si possono scegliere allestimenti e motorizzazioni, ma si possono spuntare prezzi davvero interessanti. Per esempio, una Golf 1.6 TDI da 115 CV con cambio DSG in allestimento Business, può essere vostra a poco più di 20 mila euro, contro un prezzo di listino che sfiora i 30mila, con un risparmio di oltre novemila euro. Ed è solo un esempio, naturalmente: vi consigliamo di farvi un giro sui siti dei concessionari più vicini a voi e, come sempre, di andare a vedere di persona la macchina. Quel che è certo è che, se vi interessa una Golf, non c’è davvero momento migliore per mettersene una nel box!