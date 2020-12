ULTRACENTENARI Passato, presente, futuro. Che a breve raggio, fa rima con Grecale e nuova Granturismo. Ogni anno Maserati, il giorno del suo compleanno (la fondazione il 1° dicembre 1914 a Bologna per opera di Alfieri Maserati, insieme ai fratelli Ettore ed Ernesto), ama ricordare le sue origini e il proprio cammino in modo semplice, ma al tempo stesso originale. A questo giro, ecco un video che passa in rassegna l'epopea del marchio per immagini, al ritmo della musica di Giorgio Moroder (la colonna sonora è uno special “Maserati Mix” dell’iconico brano “The Chase”) e delle lettere dell'alfabeto. ''Maserati A-Z'' il titolo del cortometraggio (vedi sotto), con la Z che sta per ''Zooming into the Future''. Il film chiude perciò proprio con nuovi teaser sia del SUV compatto, sia della coupé sportiva a 4 posti. Action!

TOP SECRET Di nuova Grecale, il SUV che ha nel mirino Porsche Macan e che si piazza in gamma uno scalino sotto la Levante, ancora si conoscono pochi dettagli. Se non che verrà costruito nello stabilimento FCA di Cassino, con ogni probabilità già a partire dal 2021, e che si declinerà in versioni termica (V6 turbo benzina), elettrificata (mild hybrid, vedi Ghibli, e plug-in hybrid), anche 100% elettrica. Cioè un e-SUV che come i successivi modelli ad emissioni zero della casa (entro il 2025 ne vedremo delle belle) si avvarrà di tre motori elettrici - due dei quali al posteriore, uno per ciascuna ruota - e di una rete da 800 Volt per la ricarica fino a 300 kW. Quanto allo stile, il fotogramma poco aggiunge al teaser già diffuso in occasione dell'evento di settembre, quello in cui il Tridente presentò la superstar MC20. Nuove rivelazioni sono attese per inverno o primavera. La propulsione a batterie è il destino anche di nuova Granturismo, prima Maserati full electric (ma resisterà anche in edizione termica). In questo caso, i tempi si dilatano: 2022 la data chiave, data che coinciderà pure con nuova Grancabrio. Un domani elettrizzante, ma un passato che ogni volta che lo ripercorri mette i brividi. Enjoy video.