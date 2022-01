Smart Concept #1: il nuovo B-SUV elettrico paparazzato in Cina

Il prototipo di pre-produzione di nuova Smart Concept #1 è stato avvistato sulle strade cinesi ricoperto da vistose mimetiche. Smart ha svelato la Concept #1 al Salone di Monaco IAA dello scorso settembre (qui la nostra anteprima), annunciando che la versione definitiva sarebbe stata molto fedele alla show car originale. Si tratta del primo veicolo nativo elettrico di Smart dai tempi della joint venture fra Daimler e la cinese Geely datata 2019. Le immagini ci mostrano un crossover compatto dalle forme molto tondeggianti, con sbalzi anteriori e posteriori decisamente ridotti. Il frontale resta nascosto, ma i fari a LED al posteriore sembrano confermare l’ipotesi di una striscia luminosa coast-to-coast lungo tutto il portellone.

Il posteriore del prototipo di Smart Concept #1

VEDO NON VEDO Il rivestimento mimetico nasconde purtroppo alcuni aspetti interessanti del design, come le maniglie delle portiere (a filo carrozzeria?) e i cerchi in lega, anch’essi opportunamente camuffati. Il SUV elettrico di Smart avrà probabilmente le stesse dimensioni del concept visto a Monaco: con una lunghezza complessiva di 4,29 metri, una larghezza di 1,91 metri e un’altezza di 1.69 metri. Smart Concept #1 potrebbe essere dunque leggermente più corto, ma più largo e alto della full-electric Mercedes-Benz EQA (qui la nostra prova). Le specifiche del propulsore elettrico sono ancora sconosciute, ma si prevede che l'auto potrà contare su una serie di avanzati sistemi di assistenza alla guida. Smart Concept #1 dovrebbe arrivare sul mercato europeo e cinese non prima del 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/01/2022