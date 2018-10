Autore:

Lorenzo Centenari

FOR CHINA ONLY Noi ve la mostriamo, ma vi suggeriamo anche di mettervi il cuore in pace. Ormai anche i Gruppi europei gli affari li fanno in Cina, e così Skoda Kodiaq GT, nome proprio di Kodiaq in formato Suv coupè, è concepita ad uso e consumo esclusivi per gli automobilisti della Repubblica Popolare. Dopo le foto spia, ecco ora una manciata di teaser ufficiali degli esterni e dell'abitacolo.

SUVCOUPÈ, CHE PASSIONE Nuova Skoda Kodiaq GT ricalca in tutto e per tutto la filosofia Suv coupé che tanti adepti raccoglie sia nella fascia alta del mercato, sia anche tra gli sport utility generalisti. A differenziarla dall'edizione standard sono il tettuccio più spiovente nella sua sezione posteriore, con lunotto e montanti di coda a inclinarsi di conseguenza, inoltre terminali di scarico tondi e integrati nel paraurti. Inediti anche gruppi ottici posteriori e spoiler anteriore, mentre gli interni seguono un'impostazione a loro volta più sportiva.

SKODA E LA CINA Kodiaq GT finisce così per essere il quarto sport utility a marchio Skoda a frequentare presto le strade cinesi. Segue l'introduzione di Kodiaq e Karoq, ma anche del più piccolo Kamiq, altro modello riservato ai sempre più esigenti consumatori del Dragone. La Cina è per la Casa ceca un'autentica miniera d'oro: è già il suo primo mercato al mondo, con un esemplare Skoda su quattro che prende la strada di Pechino o Shanghai.