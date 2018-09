Autore:

Marco Congiu

MANIA GLOBALE La Skoda Kodiaq GT è pronta all'esordio. Da queste immagini spia, il SUV Coupé dell'azienda del Gruppo Volkswagen è davvero prossimo all'esordio. Sotto questa leggera camuffatura, possiamo vedere dalle immagini come l'auto non presenti eccessive modifiche rispetto alla versione standard, salvo per il tetto spiovente tipico del SUV coupé che tanto si stanno diffondendo di recente.

DALL'ASIA ALL'EUROPA Pensata inizialmente per l'Asia, con il mercato cinese e quello indiano su tutti, la Skoda Kodiaq coupé dovrebbe ricevere il semaforo verde anche per la produzione destinata al vecchi continente. Invariate dovrebbero essere le misure: come confermano i nostri fotografi autori degli scatti, la Kodiaq GT dovrebbe attestarsi sui 4,8 metri di lunghezza per 1,8 di larghezza.

SOTTO IL COFANO Certezze per quanto riguarda le motorizzazioni. I propulsori della Kodiaq GT 2019 dovrebbero essere i già noti 2.0 litri a benzina da 186 e 220 CV, ovviamente con speficiche relative alle leggi cinesi.