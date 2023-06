Nuova Hyundai Tucson: il SUV coreano aggiorna stile e tecnologia, arriverà anche BEV?

Una leggera rinfrescata al look e una maggiore digitalizzazione in abitacolo saranno le vere novità a bordo dello sport utilty asiatico

La Hyundai Tucson è uno dei modelli di maggiore successo della Casa coreana. Il SUV di 4,5 metri è un vero bestseller e oggi, arrivato a metà carriera, ha in programma un passaggio in beauty farm. Le foto che vediamo ci mostrano uno dei prototipi del nuovo modello, che potrebbe arrivare a inizio 2024 rivisto sia nel design sia negli interni. Allora, cerchiamo di capire cosa si nasconde sotto la pesante mimetizzazione che si porta dietro il muletto sui passi alpini in Austria.

Nuova Hyundai Tucson: i test dinamici del SUV coreanoCAMBIA PELLE MA SENZA RIVOLUZIONI Il restyling potrebbe coincidere con l'aggiunta di un'opzione elettrica, attualmente non prevista nella gamma del SUV coreano, in modo da offrire una scelta ancora più ampia nel listino, ma nulla è stato confermato sotto questo aspetto. Mentre gran parte del prototipo è ricoperto per nascondere i tratti del design, è visibile attraverso il travestimento quello che sembra essere un diverso motivo della calandra (uno degli elementi distintivi del modello attuale) - ma con una forma simile a oggi. Il profilo è definito da nuovi cerchi in lega leggera, anche se non è certo che siano definitivi. Le caratteristiche luci diurne anteriori integrate nella griglia, con i fari principali in basso, sembrano un po’ diverse, così come i fari posteriori a forma di artiglio.

Nuova Hyundai Tucson: cambierà il frontale grazie a griglia e fari ineditiINTERNI AGGIORNATI PER COMFORT E SICUREZZA Non ci sono immagini, ma chi ha visto da vicino il SUV racconta che il cruscotto di questo prototipo è rivestito in tessuto ed è visibile un volante ispirato a quello della nuova Kona, contraddistinto da una striscia di rivestimento al centro, dove di solito trova spazio il logo Hyundai. Qui, invece, ci sono quattro punti, presumibilmente a LED, che si traducono in “H” nel codice Morse. Ma ricordiamo, per esempio, che la Ioniq 6 ha gli stessi LED al centro del volante per comunicare al guidatore alcune informazioni come la ricarica della batteria. Chissà che anche sulla futura Tucson arrivi una tecnologia simile per l’interazione fra uomo e macchina.

Nuova Hyundai Tucson: ampia gamma di motori ibridiSISTEMA MULTIMEDIALE AGGIORNATO L’infotainment degli ultimi modelli di Hyundai e Kia, che potrebbe arrivare sulla Tucson new generation, include schermi doppi da 12,3” più grandi (che sostituiscono i display da 10,25 pollici), nuovo software di infotainment, fari con proiettori LED adattivi (che sostituiscono i LED tradizionali) e un head up display per visualizzare tutte le info di marcia alla base del parabrezza. Infine, la gamma motori non dovrebbe essere rivoluzionata con una famiglia a quattro cilindri mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid che dovrebbe rimanere a listino.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/06/2023