L'erede della "nobile" 812 al ballo delle debuttanti, ecco la nuova Ferrari V12

Se dici Ferrari non sbagli quando parli di automobili iconiche, capaci di lasciare un segno tangibile a ogni loro passaggio nella galassia delle super e hypercar. E il motore V12 è un acceleratore di emozioni se lo trovate sotto il cofano di un modello uscito dalla factory del Cavallino Rampante. In oltre settant’anni di storia la Ferrari ha creato la sua fama dando vita a gran turismo V12 con uno stile meraviglioso e prestazioni superlative. La prima vettura stradale di Maranello fu la 166 Inter, che – come implicito – ha una cilindrata di 166 centimetri cubi per cilindro.

Nuova Ferrari V12: il prototipo fotografato durante i collaudiUN V12 PER UNA MACCHINA DA SOGNO La sua… pronipote moderna è la serie 812, disponibile in quattro varianti: 812 Superfast, 812 GTS, 812 Competizione e 812 Competizione A. Presentata al Motor Show di Ginevra nel 2017, la 812 ha anche dato origine alla linea di speedster Monza SP, nelle due versioni SP1 monoposto e SP2 biposto. E anche se sembra ancora un’auto recente, la 812 è entrata nella sua fase di chiusura del suo ciclo vitale da febbraio 2022. Da allora a Maranello hanno smesso di accettare ordini per la supercar, il che significa che Ferrari sta attualmente sviluppando il modello successivo. Lanciata come model year 2025, quella che conosciamo con il nome F167 è stata pizzicata in più occasioni in Italia e Germania e rumor sfuggiti dalle stanze segrete di Maranello lasciano intendere che la nuova auto sarà un portento.

VEDI ANCHE

Nuova Ferrari V12: motore con potenza che potrebbe arrivare a 850 CVCONCENTRATO DI TECNOLOGIA E PRESTAZIONI Si parla di qualcosa come 850 cavalli di potenza massima, il che ha senso se pensiamo che la 812 Competizione eroga 830 cavalli e l'812 Superfast arriva a 800 cavalli, da 20 a 50 cavalli in più sembrano giusti per il tanto atteso successore del V12 italiano. Si parla anche di un motore capace di raggiungere regimi più alti, anche se non è chiaro se il metro di paragone sia la versione F140 GA della 812 Superfast o l'F140 HB della 812 Competizione. Come breve ripasso, ricordiamo che l'HB può raggiungere un regime di 500 giri al minuto in più rispetto al GA, superando di slancio i 9.000 giri al minuto.

Nuova Ferrari V12:debutto negli Stati Uniti a maggio?RED CARPET NEGLI USA, A MIAMI? Detto questo, arrivano altre informazioni non ufficiali sulla nuova supercar del Cavallino Rampante; infatti, un nome che ogni collezionista Ferrari conosce, Marcel Massini, lascia intendere che Ferrari potrebbe far debuttare la F167 il 2 maggio a Miami. Perché, però? Perché l’evento Ferrari Cavalcade International USA 2024 si concluderà proprio a Miami e perché il weekend di gara del GP di Miami 2024 è previsto dal 3 al 5 maggio. I partecipanti alla Cavalcade sono invitati al debutto di default, il che è naturale visto che la quota di partecipazione è di 58.000 dollari. Un pacchetto aggiuntivo per il GP di Miami aggiunge 35.000 dollari al totale. La Cavalcade International USA inizia a Nashville, nel Tennessee, il 28 aprile. La distanza totale di guida è stimata in 280 miglia (450 chilometri). Insomma, ci sono i presupposti per un debutto in grande stile della nuova V12 italiana.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/03/2024