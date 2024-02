Una 296 GTS high performance? Ferrari ci pensa e si chiamerebbe Speciale A(perta)

Un nome che si ispira al passato e congeniale per la variante con tetto a scomparsa della berlinetta ibrida, che arriverebbe in una versione ancora più sportiva

Anno nuovo, vita nuova… pardon, auto nuove. E a giudicare dalla richiesta di registrazione presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, una delle prossime automobili costruite da Ferrari si potrebbe chiamere 296 Speciale A. Questo sarebbe proprio uno dei modelli che la Casa di Maranello ha dichiarato che arriveranno in futuro, confermando che la versione più sportiva dell'attuale Ferrari 296 GTS - ovvero la Spider - probabilmente si approprierà del nome già posseduto da uno dei suoi modelli più racing della magnifica 458. Insomma, l’ipotesi non è così remota, altrimenti possiamo aspettarci che questa misteriosa 296 prenda il nome da un circuito iconico italiano; infatti, entrambi i nomi, 296 Mugello e 296 Speciale, sono stati registrati per le varianti Berlinetta e Spider della supercar con motore V6 plug-in hybrid.

Brevetto Ferrari: una 296 GTS high performance potrebbe chiamarsi Speciale AIN ARRIVO TRE MODELLI NUOVI? Dato che la Ferrari ha confermato che lancerà tre nuove auto nel 2024, il vernissage per questa scoperta non potrebbe essere migliore. Da un lato, la Casa di Maranello può produrre versioni speciali di modelli già esistenti con relativa facilità; dall'altro, non abbiamo visto nessun test di sviluppo della 296 sulle strade intorno al quartier generale del Cavallino Rampante; quindi, non ci scommetteremmo troppo sul vedere una 296 high performance quest’anno.

Brevetto Ferrari: in arrivo anche l'erede della 812 Superfast con motore V12LA 812 SUPERFAST PUÒ ANDARE IN PENSIONE Abbiamo però notato quella che sembra essere una sostituta della 812 Superfast, la potete vedere sotto forma di prototipo camuffato nella foto qui sopra. Come accennato in precedenza, Ferrari ha messo sotto brevetto diversi potenziali nuovi nomi, tra cui Milano e Montecarlo. Entrambi sarebbero adatti sia per una GT V12, sia per una Roma “entry-level”, ma su come abbinare macchina e nome, beh, quello lo lasciamo agli esperti di Ferrari.

Brevetto Ferrari: la famiglia 296 monta un motore V6 plug-in hybridÈ ORA DI UNA RINFRESCATA PER LA SUPERCAR PHEV Infine, tirando le somme sulla futura 296, comunque si chiami e quando arriverà, non c'è dubbio che prima o poi farà il suo debutto in una variante - definiamola - “Speciale”. Ma Maranello ha anche confermato che la produzione della F8 Tributo è giunta al termine e, sebbene oggi la 296 GTB standard riempie quel vuoto, non dobbiamo dimenticare che la berlinetta ibrida è stata presentata nel 2021. Per la filosofia Ferrari, l’auto inizierebbe a mostrare il segno del tempo, e un'edizione con qualche aggiornamento tecnologico, una leggera evoluzione di stile e un bell'incremento di potenza darebbe una bella rinfrescata. Per ora è tutto, ma vi faremo sapere non appena verranno alla luce ulteriori informazioni. Conoscendo le logiche del costruttore italiano, l'ufficialità non arriverà finché non saranno maturi i tempi per un reveal coi fiocchi.

08/02/2024