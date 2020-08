AGGIORNAMENTI IN ARRIVO La Range Rover Evoque si è rifatta il trucco all’inizio dello scorso anno: uno stile più moderno, che l’avvicina a quello delle sorelle maggiori, motori e contenuti tecnologici più all’avanguardia che ne hanno decisamente attualizzato l’intera gamma. Oggi, la Casa inglese alza l’asticella grazie a una serie di interessanti novità per quanto riguarda motorizzazioni, infotainment. Modifiche, tra l’altro, che sono dedicate anche alla gemella Land Rover Discovery Sport.

DIESEL MILD-HYBRID Sul mercato d’oltremanica sono stati introdotti a listino nuovi motori diesel ibridi leggeri da 161 CV e 201 CV, che abbinano il 4 cilindri alla moderata elettrificazione e alla trazione integrale. Accanto alle nuove unità, rimane il collaudato motore benzina mild-hybrid, sempre a quattro cilindri di 2,0 litri, che sul nostro mercato è disponibile nelle potenze da 200 CV, 249 CV e 300 CV, sempre con un cambio automatico a nove velocità e sistema di trazione integrale di serie. Lato benzina, troviamo anche il “piccolo” tre cilindri 1,5 litri plug-in hybrid da ben 309 CV di potenza combinata: un vero concentrato di tecnologia… alla spina!

VERSIONE EXTRALUSSO E NUOVO INFOTAINMENT Per dare più sostanza anche a livello di allestimenti, la gamma Evoque è ora ampliata con la variante Autobiography, una versione più lussuosa della confIgurazione HSE già esistente. Tutti i modelli sono dotati di nuovi volanti e impostazioni di infotainment aggiornate. Oggi, i nuovi sistemi chiamati Pivi e Pivi Pro sostituiscono la configurazione Touch Pro utilizzata nei vecchi modelli, ma utilizzando la stessa tecnologia di visualizzazione e sfruttando il medesimo display collocato nella plancia.

MUSICA IN STRAMING E AGGIORNAMENTI WEB Il software, invece, è stato aggiornato, quindi troviamo inediti menu, più intuitivi da utilizzare e una configurazione di navigazione aggiornata, ma per la prima volta è disponibile anche l'integrazione dello streaming musicale di Spotify e i sistemi sono ora compatibili con gli aggiornamenti over-the-air.

ARIA DI MONTAGNA A BORDO Il SUV 5 porte compatto (4,37 metri) Range Rover ora dispone anche di un sistema di filtraggio dell'aria dell'abitacolo estremamente efficiente in grado di filtrare il particolato fino a una dimensione delle particelle di soli 2,5 micron, che è 30 volte inferiore alla larghezza di un capello. Più prestazioni, più comfort, ma anche più salute a bordo della nuova Evoque, della quale, però, non è stato ancora comunicato l’aggiornamento dei prezzi per il nostro mercato con l’introduzione delle nuove motorizzazioni, perché non ancora disponibili. Restiamo in attesa di novità dalla Casa inglese.