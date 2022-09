MG HS, il SUV per famiglie perde la batteria ma non lo stile

Si amplia la famiglia del SUV di segmento C con una motorizzazione a benzina da 162 CV, senza perdere in stile e qualità. Prezzi e allestimenti

Continua ad allargarsi la famiglia di MG: dopo la presentazione ufficiale della media elettrica MG4, della station wagon a batteria MG5, del SUV elettrico formato famiglia Marvel R, il restyling della piccola ZS EV, oggi tocca alla crossover di segmento C MG EHS (qui la nostra prova su strada): “perde” la E nella denominazione, il motore elettrico e la batteria, e si presenta con una più tradizionale versione a benzina. Della sorella plug-in rimangono il look equilibrato, il generoso bagagliaio e la ricca dotazione di serie.

Carrozzeria e dimensioni sono gli stessi della versione plug-in: lunga 4.574 mm, larga 1.876 mm e alta 1.664 mm (e con un passo di 2.720 mm), MG HS ospita senza grandi problemi una famiglia e relativi bagagli. Il vano di carico ha una capacità di 463 litri, che diventano 1.454 con gli schienali della seconda fila abbassati, guadagnando qualche decina di litri rispetto alla versione PHEV.

Nuova MG HS, visuale di 3/4 anteriore

BELLA DENTRO Invariato anche l’abitacolo, con un'elevata qualità percepita, finiture ricercate e un look pulito e moderno. D’effetto, e ben contenitivi, i sedili sportivi con poggiatesta integrato. Di serie l’illuminazione ambientale personalizzabile in 64 colori, e curata la vita a bordo per chi siede dietro: schienale regolabile, due prese d’aria, altrettante porte USB, bracciolo centrale con vano portaoggetti e portabicchieri. Il portellone ad apertura elettrica e il tetto panoramico Stargazer (con una superficie di 1,19 m2) sono disponibili sull’allestimento Luxury con cambio automatico.

Nuova MG HS, l'abitacolo

TECNOLOGIA A BORDO Di serie su tutti gli allestimenti il cruscotto digitale da 12,3” e lo schermo centrale dell’infotainment da 10”, che include radio DAB, navigatore, Apple CarPlay e Android Auto. Completa anche la suite di aiuti alla guida, che prevede di serie la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di cambio di corsia, il prezioso monitoraggio dell’angolo cieco, il controllo automatico degli abbaglianti e il cruise control (adattivo nelle versioni con cambio automatico). Sensori di parcheggio davanti e dietro su tutti i modelli, telecamera posteriore sull’allestimento Comfort e a 360° sul più ricco Luxury.

Nuova MG HS, visuale di 3/4 anteriore

Il motore è un quattro cilindri turbo benzina da 162 CV (119 kW) e una coppia massima di 250 Nm, capace di portare MG HS alla velocità massima di 190 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi. Il cambio può essere manuale a sei rapporti oppure automatico a 7 rapporti e doppia frizione. La trazione è anteriore.

Nuova MG HS, i sedili sportivi

La sorella plug-in MG EHS ha venduto 591 unità nel primo semestre del 2022, guadagnandosi un buon 3% di quota di mercato nella categoria. La versione a benzina MG HS parte da 24.990 per l’allestimento Comfort con cambio manuale e 26.990 per quello con cambio automatico. La versione più accessoriata Luxury è disponibile con cambio manuale a 27.990 euro, e 29.790 euro con cambio automatico. I colori disponibili sono Dover White, Pebble Black, Diamond Red e Medal Silver, a cui si aggiunge il nuovo Brighton Blue.

LUNGA GARANZIA Come sugli altri modelli MG, anche HS è offerto con una garanzia di 7 anni o 150.000 km sull’intero veicolo. La garanzia anticorrosione è invece di 7 anni senza limite chilometrico. L’assistenza stradale è compresa per un anno, e viene prolungata annualmente se la manutenzione viene svolta presso gli MG Store (per un massimo di sette anni consecutivi).

Nuova MG HS, visuale frontale

LE OFFERTE Per il periodo di lancio del suo nuovo modello, MG Motor Italy ha previsto una promozione che prevede, nel caso di finanziamento con Santader, uno sconto di 2.000 euro. I punti vendita MG Store sul territorio italiano sono oltre settanta, e diventeranno 100 entro la fine dell’anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/09/2022