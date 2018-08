Autore:

Matteo Gallucci

TUTTO PRONTO A metà mese debutterà la concept Porsche Cayman GT4 Clubsport Rally. Una vettura davvero speciale quanto inaspettata. Si tratta di una Cayman GT4 Clubsport (la versione da pista della stradale Cayman GT4) con un allestimento specifico per i rally che si contraddistingue per avere una unità d'illuminazione ausiliaria montata sul frontale e una grossa presa d'aria aggiuntiva al tetto. Sono stati aggiunti anche dei pannelli nel sottoscocca per creare un fondo piatto e proteggere l'auto, un roll-bar all'interno come per le vetture da competizione e pneumatici specifici per il fuoristrada. Tutto molto insolito ma decisamente affascinante.

SILENZIO ISTITUZIONALE Silenzio da parte di Porsche che non ha rilasciato ufficialmente nessun dettaglio tecnico ma sappiamo che il debutto avverrà durante il Rally Deutschland del 16 agosto per raccogliere feedback sul modello in sviluppo. Se tutto dovesse andare per il meglio è molto probabile che a fine anno troveremo un nuovo modello in produzione capace di sfruttare appieno gli aggiornamenti appresi sul campo, magari la nuova 718 Cayman GT4 in variante Clubsport. Sotto al cofano il motore 6 cilindri da 3.8 litri che eroga 385 cv abbinato alla scelta della trasmissione l'automatica PDK.

CLIENTI PRIVATI Alla guida della Porsche Cayman GT4 Clubsport Rally il pilota francese Romain Dumas, capace di stabilire il nuovo record al Pikes Peak International Hill Climb con un tempo di 7 minuti e 57 secondi per completare i quasi 20 km della prova a bordo di Volkswagen ID R Pikes Peak. Indiscrezioni, non confermate, parlano di un nuovo inizio di collaborazione tra Porsche e il team di Romain Dumas.