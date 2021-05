PICCOLA E CARINA Che il quadriciclo leggero Citroen Ami 100% Electric sia un mezzo interessante e sfizioso non lo scopriamo certo oggi: già nel primo contatto del buon Alessandro ci era piaciuta la sua capacità di muoversi in città in maniera pulita, senza rinunciare alla comodità e alla praticità. Se volete approfondire l'argomento microcar elettriche, leggetevi la nostra guida.

TARIFFA ESCLUSIVA La piccola Ami viene lanciata sul mercato proprio in questi giorni, ma nei mesi passati già più di mille persone l’hanno prenotata online. Per l’occasione Citroen ha annunciato una interessante partnership con Windtre, uno dei principali operatori italiani di telefonia mobile e fissa. In virtù di questo accordo, tutti coloro che acquisteranno una Citroen Ami potranno sottoscrivere l’offerta telefonica esclusiva GIGami, che prevede minuti illimitati di traffico voce, e giga di traffico dati illimitati, anche in 5G, sulla rete Top Quality Network di Windtre. Il canone mensile è di 9,99 euro al mese per due anni; al termine dei 24 mesi il canone passa a 24,99 euro al mese.

NEI NEGOZI WINDTRE Oltre che online, sul sito citroen.it, sarà possibile comprare Ami anche nei negozi Windtre, dove i clienti saranno supportati dagli addetti alle vendite nel processo di acquisto online. In alcuni store selezionati, come quello di Roma 2, l’auto sarà fisicamente esposta nel negozio, dove potrà essere guardata e osservata più da vicino.

AMI 100% ELECTRIC La piccola Ami è un quadriciclo leggero, e come tale può essere guidato - previo patentino AM - anche dai quattordicenni. La velocità massima del motore da 8 CV è limitata per legge a 45 km/h, comunque più che sufficiente per muoversi in città, con un’autonomia dichiarata di 75 km, assolutamente adeguata alle esigenze di commuting e spostamenti quotidiani. La ricarica completa della batteria da 5,5 kWh richiede solo tre ore dalla normale presa di corrente di casa. Due i posti a bordo, in una carrozzeria lunga appena più di due metri e quaranta, larga poco meno di un metro e quaranta, e con un diametro di sterzata di 7,2 metri.

I PREZZI Al netto degli incentivi per l’acquisto dei quadricicli elettrici, Ami 100% Electric costa 7.200 euro, a cui vanno aggiunti 400 euro di un eventuale pacchetto colore. Lo sconto per l’ecobonus è del 30% sul prezzo di listino (IVA esclusa), che diventa il 40% se si rottama un veicolo della stessa categoria. A conti fatti, Citroen Ami può costare poco più di 5.200 euro. Con 250 euro in più si ha perfino il servizio di consegna a domicilio. Ami arriverà presto anche in versione Cargo per professionisti, con interni e allestimenti dedicati a consegne e trasporto di attrezzi e materiale.