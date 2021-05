MILIONARIA Il comfort da segmento superiore, la gamma motori e trasmissioni adatta a ogni esigenza, le tecnologie di bordo e di assistenza al guidatore. Anche dopo il restyling del 2020, Citroen C3 continua a riscuotere successo. Soluzioni tecniche e parte, un ruolo determinante lo gioca lo stile: e se l'utilitaria del Double Chevron ha conquistato il traguardo di 1 milione di unità, è anche e soprattutto merito del suo design moderno, colorato, personalizzabile. Per celebrare l'ingresso nel club dei milionari, ecco dunque una promozione che interessa proprio il tema della personalizzazione.

L'OFFERTA Fino al 31 maggio 2021, accedendo al finanziamento Simply Drive e in caso di permuta o rottamazione, nuova Citroën C3 1.2 PureTech 83 CV (versione adatta anche ai neopatenati) è offerta allo speciale prezzo promo di 13.250 euro (IVA e messa in strada incluse) anziché - come da listino - 16.650 euro. In omaggio la personalizzazione relativa a ''Colore tetto'' e/o ''Pack Color'', optional disponibili solo sugli allestimenti Feel Pack, Shine e Shine Pack. Anticipo di 3.400 euro, piano di 35 rate mensili da 129 euro e rata finale da 8.058 euro.

100 DI QUESTE C3 7 tinte per la carrozzeria, 4 Pack Color, i tocchi di colore che decorano gli Airbump laterali e i profili dei fari fendinebbia, a cui si aggiungono, specificatamente per il tetto, 4 tinte a contrasto e 3 decorazioni, per un totale di 97 combinazioni. Senza contare che anche l’abitacolo permette di scegliere, in aggiunta a quella di serie, tra l’Armonia Emeraude dalle connotazioni dinamiche, e l’Armonia Techwood con dettagli alto di gamma. Non una C3 uguale all'altra.