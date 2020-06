IBRIDO LEGGERO Il tempo non scalfisce il successo di Fiat Panda, che si conferma regina del mercato conquistando per l’ottavo anno consecutivo l’ambito premio di auto più venduta d’Italia. Dopo l’arrivo della versione City Cross,debutta ora sul mercato Fiat Panda Easy Hybrid con motore mild-hybrid (MHEV). Prosegue dunque a passo spedito il processo d’elettrificazione iniziato lo scorso febbraio con l’unveiling di Panda e 500 MHEV, proseguito il mese seguente con la presentazione di nuova Fiat 500 full-electric e culminato con la Lancia Ypsilon Hybrid che abbiamo provato per voi.



I SEGRETI DEL MOTORE Alla base di Panda Easy Hybrid c'è la nuova motorizzazione mild hybrid che abbina al propulsore 3 cilindri 1.0 litri benzina della famiglia Firefly 70 CV un motogeneratore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator). Quest’ultimo è in grado di recuperare l’energia dispersa in frenata e di stoccarla nella batteria al litio da 11 Ah. Così facendo, questa riserva energetica viene restituita durante le accelerazioni e nelle fasi di massimo carico, incidendo positivamente su emissioni e consumi. Rispetto al tradizionale 1.2 FIRE benzina da 69 CV, il propulsore Mild Hybrid di Panda Easy Hybrid garantisce, a pari prestazioni, una riduzione della CO2 allo scarico del 20%.





ANTIVIRUS Su richiesta, nuova Panda Easy Hybrid può essere equipaggiata con il pacchetto D-Fence di Mopar che si compone da tre dispositivi igienizzanti. un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno, un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo e una lampada a raggi UV, pensata appositamente per igienizzare tutte le superfici di contatto come: volante, cambio e sedili.

DOTAZIONI E PREZZO Contraddistinta dal logo Hybrid sul portellone posteriore, la Panda Easy Hybrid strizza l'occhio a un impiego prevalentemente cittadino, dove l'omologazione come ibrida le vale agevolazioni fiscali e l'ingresso gratuito in alcune ZTL. Le linee morbide e arrotondate della silhouette si sposano con un abitacolo ampio e modulare, molto versatile. Scegliendo il finanziamento Be-Hybrid, Panda Easy Hybrid viene proposta nel mese di giugno 2020 con zero anticipo e zero rate fino al 2021, al prezzo promozionale di 9.900 €. La Panda mild hybrid va a completare un'offerta che già comprende le versioni a benzina, 4x4, a metano e a GPL.