Autore:

Luca Cereda

TRASFORMATA “Per me è sì”, come direbbero i giudici di X-Factor. E probabilmente sarei in buona compagnia: qualora Suzuki decidesse di fare sul serio con questa Jimny in versione pick-up anticipata in vista del debutto al Tokyo Auto Salon (11-13 gennaio), trasformandola in un'auto di serie, probabilmente troverebbe degli estimatori. Come del resto ha già fatto la Jimny 2018, tant'è che in Gran Bretagna le consegne non riescono a stare dietro ai preventivi.

PIU' OFFROAD Chiaramente, questa variazione sul tema - ufficialmente chiamata Suzuki Jimny Sierra Pickup Style – è destinata a un pubblico ancor più di nicchia. Nel cassone, ricavato rinunciando alle sedute posteriori e a quel poco di bagagliaio che avanza dietro, non c'è infatti granché di spazio per caricare. Tutto si riduce a una questione di stile, come dice il nome dell'auto stessa, completato da una serie di altre modifiche rispetto al look ordinario della nuova Suzuki Jimny: cambia la griglia, qui dal gusto rétro, la parte bassa del paraurti, corredata da un paio di ganci da traino, e cambiano le fiancate, impreziosite da inserti a effetto legno, stile vecchi Jeep Wagoneer. Completa il tutto una barra al tetto con un quartetto di luci a LED da esplorazione.

ACCOMPAGNATA In tutta franchezza, è difficile immaginare un futuro in catena di montaggio per la Jimny Pickup. E la scelta di presentarla al Tokyo Auto Salon, regno del tuning e della fantasia al potere, induce a pensare che la casa giapponese abbia intenzione più che altro di mostrare le potenzialità del proprio mezzo, non di annunciare un ampliamento della gamma. A Tokyo Suzuki svelerà un'altra concept sulla base del suo piccolo SUV, la Jimny Survive, insieme a una Swift dalla livrea speciale.