Autore:

Emanuele Colombo

CHE COSA PUÒ SUCCEDERE L'inconveniente non pregiudica in alcun modo la direzionalità del veicolo, è bene dirlo subito, ma da Hamamatsu arriva la conferma: se il nuovo Suzuki Jimny viene guidato ad alta velocità e in modo brusco, su un percorso ricco di curve in successione, possono verificarsi indebiti interventi del controllo di stabilità ESP, che inducono fastidiosi scuotimenti dell'abitacolo.

SOLO IN CASI RARISSIMI L'anomalia, mai riscontrata dai tecnici Suzuki nella fase di sviluppo del veicolo, è stata verificata e riconosciuta dalla Casa, che approfondirà la problematica e provvederà a risolvere i problema quanto prima. Solo non si sa ancora quando. L'ESP della Suzuki Jimny 2018, va detto, si era sempre comportato bene: così nelle nostre prove (le trovate qui e qui) come in quelle dei giornalisti di tutto il mondo, intervenuti alla presentazione internazionale organizzata dalla Casa in Germania.

LA CASA CONFERMA Poi è successo che i colleghi inglesi di Autocar, che sulle strade del Regno Unito non avevano mai riscontrato nulla di anomalo, abbiano guidato due esemplari di Jimny in California, in occasione dei World Car of the Year Awards. Qui, su una strada dalle caratteristiche particolari, in termini di inclinazione del manto stradale e raggio delle curve, si è verificato per la prima volta il curioso fenomeno, con a bordo l'ingegnere responsabile del programma Jimny Hiroyuki Yonezawa.

NESSUN RICHIAMO, PER ORA I testimoni del fenomeno hanno convenuto che gli effetti dell'anomalia dell'ESP sarebbero poco confortevoli, ma non pericolosi e la Casa non ha per ora deciso di ritardare le consegne del veicolo. Intervenuti in forze, i tecnici Suzuki sono riusciti a replicare il fenomeno in California, ma non nel centro prove della Casa in Giappone. Sulle cause, quindi, siamo probabilmente ancora nel campo delle ipotesi e la soluzione del mistero, così come un eventuale richiamo, non sembrano vicinissimi.