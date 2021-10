Manca dal listino dal lontano 2010 la monovolume Fiat Ulysse, che ora si appresta a ritornare - insieme con la nuova generazione del veicolo commerciale leggero Fiat Professional Ducato - grazie alle sinergie possibili all'interno della galassia Stellantis. Non è un caso se la produzione avverrà nello storico stabilimento di Hordain, nella regione di Valenciennes (Francia): i due nuovi veicoli a marchio Fiat nascono infatti sulla stessa piattaforma modulare EMP2 di Peugeot Expert e Traveller, Citroen Jumpy e Spacetourer, Opel/Vauxhall Vivaro e Zafira Life.

I MOTORI Sotto al cofano, l'offerta prevede motorizzazioni tradizionali affiancate da un'opzione 100% elettrica. Niente benzina o versioni ibride, che avrebbero potuto essere interessanti per la multispazio Ulysse: le uniche motorizzazioni endotermiche saranno Diesel, in abbinamento alla trasmissione manuale o automatica. E se Fiat Ulysse 2022 intende rinverdire i fasti del monovolume alto di gamma, per il veicolo commerciale leggero sono previste tre configurazioni: Furgone, Combi e Cabinato con pianale, ''per soddisfare qualunque esigenza di trasporto professionale'', dice Fiat.

QUANDO ARRIVA Il Fiat Professional Scudo sarà ordinabile tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, mentre il Fiat Ulysse sarà disponibile entro il primo trimestre del 2022. Serve più spazio? Qui la prova del nuovo Fiat Ducato 2021, offerto anche in versione 100% elettrica col nome di e-Ducato.