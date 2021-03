ANCHE PER I PROFESSIONISTI La rivoluzione di Renault, o per meglio dire la Renaulution, come l’ha definita Luca De Meo, passa anche per il mondo dei professionisti e dei veicoli commerciali leggeri, quelli utilizzati per le consegne, il trasporto di materiali, e per rispondere alle esigenze di una platea sterminata di lavoratori. Nel corso della seconda edizione del suo LCV Show, Renault ha presentato i suoi nuovi veicoli commerciali leggeri (Light Commercial Vehicles, LCV appunto): la versione rinnovata di Kangoo Van e il nuovo Express Van, a cui si affianca il restyling di un altro grande classico, il Renault Trafic. Manco a dirlo, anche in questo settore l’elettrificazione giocherà un ruolo importante.

RENAULT KANGOO VAN

Lo stile del piccolo van francese diventa più moderno, dinamico, e con linee vicine a quelle delle automobili, in particolare nel disegno del frontale e della firma delle luci diurne a C. Come il modello attuale, Kangoo sarà disponibile nella versione standard e a passo lungo.

COME CAMBIA DENTRO All’interno, il nuovo Kangoo è sempre meno veicolo commerciale e sempre più automobile, nel senso di praticità, comodità alla guida e accesso alle tecnologie e alle soluzioni ormai comuni nelle auto: schermo a sbalzo per l’infotainment (con mirroring dello schermo del telefono), piastra per la ricarica wireless dello smartphone, freno a mano elettronico. A questo si aggiungono numerose soluzioni pratiche e orientate ai lavoratori: supporto per il telefono, vani sparsi ovunque (anche dietro il cruscotto), il cassetto anteriore a scorrimento con una capacità di 5 litri. In totale, in abitacolo ci sono sono sessanta litri di spazio utile.

TECNOLOGICO Arriva finalmente anche per i professionisti l’accesso alla vettura senza necessità di tirar fuori le chiavi dalla tasca. Più importante, però, sono disponibili numerosi aiuti e sistemi di assistenza alla guida, di serie e su richiesta: la frenata automatica d’emergenza, il cruise control adattivo e il controllo del mantenimento di corsia, l’assistente per i venti laterali, il monitoraggio dell’angolo cieco, la telecamera posteriore sempre attiva, e molto altro.

APRITI SESAMO La principale innovazione del nuovo Kangoo Van è l’apertura laterale che Renault ha chiamato “Open Sesame”, ossia “Apriti Sesamo”. Rimosso il montante centrale destro, è possibile aprire sia lo sportello laterale che la portiera creando un’apertura di ben 1,45 metri, un record assoluto per la categoria. A questo si aggiunge il sedile del passeggero che si ripiega completamente, creando un pavimento completamente piatto e un’accessibilità al vano posteriore senza paragoni. Per quanto riguarda lo spazio interno, il Kangoo Van è ora in grado di alloggiare sul pavimento un pallet standard posizionato in orizzontale. La capacità di carico massima è di 3.900 litri.

MOTORI Cinque le motorizzazioni disponibili al lancio per il nuovo Kangoo Van: il 1.3 TCe a benzina con potenze da 100 CV e 130 CV, e il turbodiesel 1.5 Blue dCi con potenze di 75, 95 e 115 CV. Per tutti, cambio manuale a sei marce e, per le versioni più potenti, anche un automatico a sette rapporti. Tutti i motori sono omologati Euro6D, e arriveranno presto anche le versioni mild hybrid.

ANCHE ELETTRICO Nel corso dell’anno arriverà anche il successore di Kangoo ZE, la versione elettrica del piccolo furgone commerciale. Si chiamerà Kangoo Van E-Tech, e monterà una batteria da 44 kWh, capace di assicurare un’autonomia massima di 265 km (ciclo WLTP). La ricarica completa dalla presa di casa (2,3 kW) richiede 26 ore, mentre dalle colonnine pubbliche da 22 kW sono sufficienti 2 ore per caricare le batterie fino all’80%.

RENAULT EXPRESS

Più grande del Kangoo ma più piccolo del Trafic, più orientato alla praticità che al lusso, Express si colloca esattamente a metà tra le due proposte della casa francese, con le dimensioni esterne di una grossa monovolume, e la capacità di carico dei più ingombranti furgoni. Il nuovo Express arriverà in Europa già ad aprile.

COME UN’AUTOMOBILE Posizione di guida e comodità al volante sono stati concepiti pensando a chi deve guidare per tante ore al giorno, e che troverà anche sedili dal buon contenimento laterale. Senza troppi fronzoli, e più spartano nell’allestimento rispetto al nuovo Kangoo (il freno a mano è manuale), Express offre una plancia dal disegno moderno, con lo schermo da 8” dell’infotainment a centro plancia, sotto le bocchette dell’aria, e che permette di replicare le principali app del telefono. Disponibile, su richiesta, la ricarica wireless per gli smartphone, che si affiancano alle tre prese USB di serie.

SOLUZIONI UTILI A richiesta, la pinna sul tetto nasconde una telecamera, le cui immagini sono proiettate su un piccolo schermo che sostituisce lo specchietto retrovisore. Particolare, e sicuramente insolito, lo specchio di cortesia per il passeggero che è in realtà convesso, e una volta abbassato offre al conducente un ulteriore sguardo al lato destro della strada. Non mancano aiuti tecnologici come l’assistente di parcheggio, il rilevamento dell’angolo cieco e il controllo del rimorchio.

CAPIENTE I numerosi vani portaoggetti sparsi un po’ ovunque nell’abitacolo mettono a disposizione 48 litri di spazio utile. La lunghezza massima del vano di carico è di ben 1,91 metri, che diventano 2,36 m se si ripiega il sedile del passeggero. Il volume utile massimo è di 3.700 litri. 72 cm la larghezza della porta laterale. La portata massima è di 650 kg per le motorizzazioni a gasolio, e di 780 kg per quelle a benzina.

MOTORI Tre le motorizzazioni disponibili al lancio: il 1.3 TCe benzina a tre cilindri da 100 CV e 200 Nm di coppia, e il 1.5 Blue dCi a gasolio con potenze di 75 CV e 95 CV. Per tutti, cambio manuale a sei marce.

RENAULT TRAFIC

Rinnovato anche il più grande Trafic, disponibile sia nella versione Combi per il trasporto merci sia nella versione SpaceClass per il trasporto di persone, e disponibile dal prossimo mese di maggio (e in versione full electric entro la fine dell’anno).

COME CAMBIA Cambia nel look esterno, più aggressivo e vicino al family feeling di Renault, con le caratteristiche luci diurne a C. Le novità maggiori si concentrano però all’interno dell’abitacolo, dove spicca una nuova e più moderna plancia, con schermo dell’infotainment a sbalzo e comandi sulle razze del volante. Furbo il “cassetto” richiudibile dietro il display, con una presa USB e la piastra di ricarica del telefono. Non mancano gli ADAS già visti per gli altri veicoli commerciali.

BUSINESS CLASS La versione SpaceClass, quella dedicata al trasporto di persone, avrà anche un allestimento Signature con selleria in pelle e interni particolarmente curati, con la possibilità di trasformare la zona passeggeri in un salotto in cui la gente può parlarsi guardandosi in faccia, grazie al tavolino centrale removibile e ai sedili girevoli. La versione Escapade è invece un vero e proprio camper “portatile”, che permette di trasformare le panche posteriori in un letto matrimoniale da 1,9 metri.

ANCHE A IDROGENO Entro la fine dell’anno Renault presenterà anche la versione fuel cell del suo furgone più grande, il Master Hydrogen, con l’obiettivo di accaparrarsi il 30% del mercato dei veicoli commerciali leggeri a idrogeno entro il 2030.