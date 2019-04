Autore:

Andrea Brambilla

JEEP E MOPAR Per dare ispirazione ai propri clienti, ogni anno Jeep e Mopar presentano alcuni modelli speciali preparati in ogni singolo dettaglio. Ecco le foto teaser di due nuove Jeep concept, che verranno mostrate al pubblico in occasione della 53esima edizione del Easter Jeep Safari tra meno di due settimane.

DUE SPECIAL PER L'ESTER JEEP SAFARI I due marchi del gruppo FCA hanno però anticipato che saranno presentate anche altre special, realizzate su base Jeep per l'annuale kermesse a stelle e strisce. Guardando all'edizione precedente dell'evento, sette erano i pezzi unici presentati l’anno scorso, cinque dei quali erano basati sul modello Wrangler: tutti equipaggiati con parti Jeep Performance e Mopar.

L'EVENTO Nato nel 1967, l' Easter Jeep Safari può essere considerato uno dei raduni più importanti al mondo tra gli amanti del fuoristrada e di Jeep. Il Big Saturday, che ha luogo durante il fine settimana di Pasqua, è il momento di maggiore impatto quando la maggior parte dei partecipanti si presenta con macchine personalizzate in ogni particolare. E qui, davvero, se ne vedono delle belle.