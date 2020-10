UNVEILING Nella giornata di mercoledì 14 ottobre Volkswagen svelava ufficialmente nuova Golf GTI Clubsport, non sono passate neanche 24 ore e da Wolfsburg fanno sapere, attraverso un video teaser pubblicato su Instagram, che il prossimo 4 novembre verrà presentata nuova Golf R. Per quanto possa sembrare strano, la clip mostra anche nuovo T-Roc R, il crossover compatto ad alte prestazioni che andrà ad affiancare Arteon, Arteon Shooting Brake, Tiguan e Touareg. La versione più pepata della hot-hatch tedesca dovrebbe includere inoltre anche una versione R Variant. Dopo l’unveiling del prossimo mese, Golf R Mk.8 sbarcherà negli showroom europei nella prima metà del 2021.

QUALCHE NUMERO Delle specifiche di nuova Golf R 2021, sappiamo quasi tutto. La sportiva sarà equipaggiata con un 2.0 TSI turbo benzina da 333 CV di potenza. Ciò significa 88 cavalli in più di Golf GTI e 33 cavalli in più di Golf R Mk.7, che con il suo 2.0 litri TSI BlueMotion da 300 CV e 400 Nm toccava i 270 km/h, scattando da 0 a 100 orari in 4,6 secondi. Alcuni di voi ricorderanno un'interessante voce di inizio anno, che parlava delle intenzioni di VW di utilizzare il motore a cinque cilindri in linea made in Audi. Tuttavia, Ingolstadt avrebbe rifiutato il prestito, costringendo così VW a ripiegare sul collaudato 2.0 TSI. Stay tuned.