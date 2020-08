NON SI NASCONDE TROPPO Dietro le camuffature da Alltrack e GTI, le protezioni sui parafanghi e i paracolpi, si nasconde in realtà la versione più pepata e cattiva della station wagon della nuova Golf 8, pizzicata anche in foto nei giorni scorsi, con i suoi grandi dischi autoventilanti, le minigonne laterali e i quattro scarichi al posteriore.

GRINTA TEDESCA Sotto il cofano, il 2.0 TSI BlueMotion da 300 CV con 400 Nm di coppia, che equipaggia anche la berlina sportiva tedesca. Cambio DSG a 7 rapporti, trazione integrale 4Motion. I prezzi e gli allestimenti non sono ancora stati annunciati da Volkswagen.