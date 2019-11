Autore:

Emanuele Colombo

LA DIRETTA VIDEO L'appuntamento è fissato per lunedì 11 novembre 2019, a partire dalle 19:00: all'ora X, nel riquadro qui sotto, potrete assistere in diretta video alla presentazione della nuova Skoda Octavia 2020 in anteprima mondiale. Allora verrà svelato tutto quello che c'è da sapere sulla nuova Octavia: prezzi, versioni, schede tecniche e date di lancio dei vari modelli, dalla Octavia SW alla berlina, dall'Octavia a metano alla Octavia RS.

COSA SAPPIAMO IN ANTEPRIMA Intanto, vi riassumiamo quello che abbiamo raccolto nelle varie anteprime sulla nuova e attesissima Skoda Octavia, partendo dalle dimensioni. Allestite sulla piattaforma MQB, comune alle nuove Volkswagen Golf 8, Seat Leon 2020 e Audi A3, sia la berlina sia la Octavia SW misurano 4,69 metri di lunghezza per 1.83 m di larghezza. La capacità del bagagliaio è, per entrambe le versioni, ai vertici della categoria: 600 litri per la tre volumi e 640 litri per la famigliare.

INTERNI RIVOLUZIONATI In attesa che la diretta sveli le linee definitive, sappiamo che sarano gli interni a riservare maggiori sorprese, con dotazioni e connettività da prima della classe che si accompagnano a un abitacolo ridefinito e caratterizzato, nelle versioni con trasmissione automatica, dalla mancanza della leva del cambio: sostituita da un selettore molto meno ingombrante.

TUTTO DIGITALE La strumentazione è totalmente digitale, con uno schermo da 10 pollici personalizzabile dietro al volante - il famoso Virtual Cockpit - integrato a richiesta da uno head-up display che proietta le informazioni di viaggio e navigazione direttamente sul parabrezza. Il nuovo infotainment dispone di un display da 10 pollici a centro plancia: è capace di collegarsi allo smartphone tramite la tecnologia SmartLink+ e di offrire una nutrita serie di servizi opzionali basati sulla connettività. I fari Full Led saranno di serie, mentre quelli con funzione Matrix, che disegnano un cono d'ombra attorno ai veicoli che incrociamo per non abbagliarli, saranno offerti in opzione.

VIAGGI IN BUSINESS CLASS Al comfort contribuiscono, a richiesta, il sistema di climatizzazione Climatronic a tre zone, che può essere gestito con una barra touch presente nella parte bassa del display centrale, e sedili con funzioni di riscaldamento, massaggio e ventilazione. Non manca il sistema keyless Kessy e fino a cinque prese USB-C (quelle piccole e double face) in abitacolo.

ASSISTENZA ALLA GUIDA Ricca la dotazione di dispositivi di sicurezza, tra i quali fa il suo esordio il Collision Avoidance Assist: oltre alla frenata automatica di emergenza, è anche in grado di effettuare autonomamente manovre atte a evitare l'ostacolo. L'Emergency Assist provvede da solo a fermare l'auto in sicurezza nel caso il guidatore abbia un malore: situazione identificata dal sensore delle mani sul volante chiamato Hands-on Detect. L’Exit Warning avvisa infine il conducente se è sicuro aprire la portiera per scendere dall'auto, o se invece un altro veicolo sta sopraggiungendo da dietro.

IBRIDA E A METANO Tra i motori, la nuova Octavia 2020 propone la tecnologia Mild Hybrid a 48 V sul tre cilindri 1.0 TSI da 110 CV e sul quattro cilindri 1.5 TSI da 150 CV: entrambi a benzina e proposti in abbinamento con il cambio automatico a doppia frizione DSG-7 a sette rapporti. L'Octavia 1.5 TSI a metano da 130 CV, con tre bombole per un totale di 17,7 kg di capacità e di un serbatoio di emergenza per la benzina da soli 9 litri, guadagna l'omologazione come monovalente e può essere equipaggiata sia di cambio manuale sia del DSG.

OCTAVIA PLUG-IN HYBRID Sempre in base alle nostre anticipazioni, il 2.0 TSI da 190 CV a benzina sarà disponibile solo con trazione integrale e cambio DSG-7. Le Octavia Plug-in Hybrid monteranno il 1.4 TSI a benzina e verranno proposte in due varianti, entrambe con cambio DSG di serie: da 204 CV e, in seguito, da 245 CV. Tre i motori diesel TDI, con potenze di 115, 150 o 200 CV e le due varianti più potenti disponibili anche con trazione integrale.

ALLESTIMENTI E PREZZI Al lancio sul mercato Octavia sarà disponibile nei tradizionali allestimenti Active, Ambition e Style, con la versione fuoristradistica Scout e la sportiva RS in arrivo nei mesi successivi. La nota positiva è che la Octavia SW (station wagon) sarà disponibile da subito insieme con la berlina e non si farà invece attendere come invece è accaduto in passato. Sui prezzi come sulle date di arrivo nelle concessionarie - e per la conferma di tutti i particolari fin qui esposti - attendiamo la presentazione in diretta video, che potete guardare nel riquadro più in alto nella pagina.