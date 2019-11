TUTTA NUOVA Basta uno sguardo per capire che la nuova Skoda Octavia 2020 è cambiata tanto. E se all'esterno manifesta un certo family feeling con il gruppo Volkswagen, di cui la Casa cecoslovacca fa parte, il taglio deciso dei nuovi gruppi ottici e la calandra meno sviluppata in senso verticale le danno un tocco distintivo di sapore sportivo. In Italia il 90 per cento dei clienti si indirizza verso la Octavia SW ma anche la berlina è degna di nota, per la sua linea quasi da coupé.

LE MISURE Allestite sllo stesso pianale MQB delle nuove Volkswagen Golf 8, Seat Leon 2020 e Audi A3, le Skoda Octavia 2020 sono lunghe entrambe 4,69 metri e offrono 600 litri di bagagliaio nel caso dela berlina e 640 litri nel caso della Octavia SW. L'offerta dei motori è completissima: ci sono unità a benzina, diesel, mild hybrid e plug-in, senza dimenticare l'Octavia a metano, molto richiesta in Italia

GLI INTERNI Notevoli gli interni: è qui che l'Octavia 2020 sa creare l'autentico effetto wow, grazie a tocchi di classe quali il volante a due sole razze, che richiama le Maybach (scusate se è poco), e il selettore del cambio automatico, che non è più la classica leva ma un comando molto più compatto per liberare spazio e rendere il colpo d'occhio più raffinato.

GUARDATE IL VIDEO! Da prima della classe è l'offerta in tema di aiuti alla guida, dotazioni hi-tech e soluzioni per il comfort. Volete saperne di più su quando le varie versioni arriveranno nelle concessionarie? Sulle dotazioni di serie e quelle optional? Su che effetto fa la nuova Octavia 2020 vista dal vivo? Guardatevi il video qui sotto, che abbiamo realizzato alla world premiere di Praga. E cliccate qui se volete leggere l'approfondimento tecnico.