Autore:

Lorenzo Centenari

NEW CLIO FEVER Ansiosi di guidarla? Beh, anche noi. Presto la maltratteremo su e giù per strade di montagna e giungle cittadine, confrontando motori, assetti e allestimenti. In attesa di restituirvi le impressioni della prova (pazientate fino a metà giugno...), di nuova Renault Clio siamo almeno in grado di condividere una gallery ufficiale grazie alla quale, con la quinta generazione della storica compatta della Losanga, familiarizzare sin da adesso.

CLIO PHOTOBOOK Per tutti i dettagli tecnici di Renault Clio 2019 (ordini da giugno, prime consegne a settembre), clicca qui. Stavolta il focus è sul lato estetico: ecco una carrellata di immagini dinamiche, statiche, degli interni, dei dettagli, insomma una artistica panoramica di una delle vetture più attese dell'estate, e non solo nel segmento delle utilitarie. Lo shooting ha preso di mira le versioni Intense (quella in carrozzeria Orange Valencia) ed RS Line (in Blue Iron), l'una più votata all'eleganza, l'altra più orientata al mondo delle corse. Sfogliate l'album dalla prima all'ultima foto: quando new Clio vi apparirà dal vivo, vi sembrerà di avere un dejavu.