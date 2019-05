Autore:

Lorenzo Centenari

A TUTTO GAS C'è una categoria che non muore mai, quella delle auto alimentate da una miscela di gas che è ecologica, reperibile, soprattutto economica. Parliamo delle auto a GPL, le utilitarie in modo particolare. La tecnologia ha mosso passi avanti, il gas liquido è un'alternativa a diesel e benzina che non smette di riscuotere successo (14% di quota di carrozzeria). Nuova Opel Corsa è in rampa di lancio, ma per qualche mese ancora le concessionarie ospiteranno la generazione attuale, che di GPL se ne intende. Circoscrivendo la classifica alla duplice alimentazione gas-benzina, Corsa nel segmento B è la regina (Lancia Ypsilon esclusa, un caso a parte). Le competitor tuttavia non mancano, e rispondono ai nomi di Renault Clio, Nissan Micra e Ford Fiesta. Volumi di vendita a parte, qual'è la più invitante? Ecco la nostra guida all'acquisto.

OPEL CORSA GPL L'edizione bi-fuel si chiama Corsa 1.4 GPL-Tech, è spinta da un 4 cilindri aspirato di 1,4 litri da 90 cv e costa 15.700 euro in allestimento Advanced, 16.800 euro in configurazione 120 Anniversary. Quando viaggia a GPL, Opel Corsa consuma 7,6-7,8 l/100 km, per un grado di autonomia di circa 460 km. Non è noto se la nuova generazione avrà una versione a gas, ma al momento appare improbabile.

RENAULT CLIO GPL Altra utilitaria che tra gli italiani gode di buona fama è Clio 0.9 TCe benzina-GPL, modello che sfrutta il 3 cilindri 900 cc turbocompresso da 90 cv, e che in concessionaria è in vendita a partire da 15.400 euro (allestimento Life). I prezzi crescono al crescere dell'equipaggiamento: 15.950 euro Clio Moschino Life, 17.550 euro la Business, 18.200 euro Clio Moschino Zen, infine 19.300 euro Clio Moschino Intens. Consumi di 6,8 l/100 km, autonomia a GPL di 490 km. Anche l'attuale Clio è in run-out. Sopravviverà il GPL?

FORD FIESTA GPL Alla tedesca e alla francese, l'Ovale oppone Fiesta 1.1 GPL, variante di Fiesta 1.1 benzina il cui 3 cilindri da 1,1 litri, quando alimentato a propano e butano, perde sensibilmente potenza (70 cv contro 86 cv), ma che in compenso limita i consumi a 7 l/100 km. Prezzi rispettivamente di 18.200 euro per Fiesta Plus e di 20.150 euro per Fiesta Titanium.

NISSAN MICRA GPL Dal Giappone, ecco la quarta incomoda. Micra GPL mutua la tecnica dalla cugina Renault Clio: sotto il cofano, quindi, lo stesso 3 cilindri turbo da 0,9 litri e 90 cv, sigla 0.9 IG-T. Consumi nell'ordine dei 7,8 l/100 km, autonomia a gas di 430 km, quella complessiva di oltre 1.000 km (il serbatoio di gas contiene 33,6 litri effettivi). Prezzi? 16.450 euro Micra Start, 17.550 euro l'allestimento Plus, 18.800 euro Micra Max. Parola ora al pubblico. Quale scegliere?