FACOLTATIVA Transizione uguale differenziazione, non imposizione. Peugeot corre verso la mobilità 100% elettrica e amplia il ventaglio dell'offerta, ma conserva in gamma anche le opzioni con motore termico. Gamma berline e SUV, ma anche gamma monovolume/van: vedi nuovo Rifter, MPV a 7 posti che alle varianti classiche a benzina e diesel affianca ora la versione full electric. Presentata in anteprima in inverno, Peugeot e-Rifter (qui l'identikit completo del modello) ora è anche ordinabile. Prime consegne a novembre 2021. Quali configurazioni?

RIFTER CONFIGURATOR Vista la natura tuttofare del veicolo, il configuratore è articolato, idem il listino. Per semplificare: nuova e-Rifter in quattro diversi allestimenti (Active, Allure, Allure Pack e GT), ciascuno in grado di interpretare e soddisfare diverse esigenze di impiego. Prezzi a partire dai 36.150 euro della versione Active in carrozzeria Standard e a chiudersi coi 40.850 euro sia della versione GT lunghezza Standard, sia di e-Rifter Allure Pack, carrozzeria Long.

PERCHÈ SÌ A parità di equipaggiamento, di misure e di performance (motore elettrico da 136 cv), e-Rifter costa in sostanza circa 10.000 euro in più dell'edizione a benzina (da 26.400 euro il prezzo di Peugeot Rifter 1.2 PureTech 130 EAT8 Allure), circa 12.000 euro in più nei confronti invece del modello diesel (da 24.300 euro Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 Active). Se associato a rottamazione usato, l'Ecobonus statale neutralizza o quasi lo sforzo al momento dell'acquisto. Senza contare i minori costi di esercizio e altri vantaggi come il libero accesso alle ZTL.

PERCHÈ (ANCORA) NO e-Rifter ideale per un utilizzo cittadino, anche intensivo, e-Rifter semmai meno indicato per chi macina molto extraurbano ed autostrada. A suo sfavore, sia autonomia (245 km da ciclo WLTP), sia rete di ricarica sul territorio, sia infine i tempi stessi di ricarica: da colonnina fast, le batterie da 50 kWh recuperano l'80% dell'energia in soli 30 minuti, il problema è proprio individuarle, le colonnine fast. Per le lunghe distanze, e-Rifter ancora acerbo. Per tutti gli altri impieghi, è invece alternativa valida.