DIAMO I NUMERI Come un problema di aritmetica. Se mai Peugeot 2008 avesse un giorno un fratellino, come potrebbe non chiamarsi 1008? Nel destino dei crossover c'è il downsizing, ormai si è capito. Come se venissero lavati a 90 gradi, ogni anno che passa i membri della classe SUV acquistano vestiti sempre di una taglia in meno. Ecologia, economia, sociologia: le ragioni sono tante, e di ragioni il mercato non ne vuol sapere. Più il SUV è piccolino, meglio è, ecco perché la vision di Peugeot prevede pure un SUV ultracompatto che prenda posizione sotto 2008, e che presidi un segmento sempre più strategico.

PEUGEOT 208 CROSS Quanto già sappiamo di nuova Peugeot 1008? In tutta onestà, poco. La ricostruzione grafica proposta da AutoBild ci aiuta tuttavia a prefigurarne le sembianze, inevitabilmente simili a quelle di nuova 208. Auto della quale 1008 mutuerebbe sia la ultraelastica piattaforma CMP del Gruppo PSA, sia anche ingombri longitudinali appena sopra i 4 metri. Sviluppandosi semmai più in altezza, e armando il perimetro inferiore della carrozzeria di protezioni vagamente fuoristradistiche (passaruota a contrasto, piastra in metallo anteriore). In sostanza, Peugeot prenderebbe 208 e le riserverebbe un trattamento simile a quello che Ford ha somministrato a Fiesta, declinata anche in Fiesta Active (più articolata invece l'operazione Toyota Yaris Cross, un'altra vettura rispetto a Yaris standard).

CROSSOVER ''4.0'' Pur non avendo ancora ufficialmente confermato le proprie intenzioni, al tempo stesso Peugeot il progetto 1008 non lo ha nemmeno smentito. Probabile che l'autunno porterà con sé nuove rivelazioni, e che nel 2021 ci prepareremo a dare il benvenuto al nuovo bebé della famiglia SUV/crossover PSA, una flotta dai margini di crescita non ancora del tutto esplorati. Come le colleghe più anziane, Peugeot 1008 adotterebbe motorizzazioni benzina PureTech, turbo e non, forse turbodiesel BlueHDi, sicuramente full electric. Infine, sperimenterebbe soluzioni di connettività e sicurezza attiva all'avanguardia. Stay tuned.

Fonte: AutoBild