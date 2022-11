Nissan Z GT4: un costume d'epoca per il grande ritorno in pista

Dalla pista alla strada. Più spesso, per la verità, succede viceversa. Dalla divisione Nissan Motorsports and Customizing, per gli amici Nismo, ecco al SEMA 2022 nuova Nissan Z GT4, la versione da competizione della Nissan Z omologata per le vendite. Presentata per la prima volta a fine settembre, per il primo approccio in assoluto con il pubblico dal vivo Nissan Z GT4 sceglie una livrea speciale, una grafica che lega l'eredità delle corse del passato con il suo design moderno. Che ve ne pare?

SIMBOLOGIA Il cofano anteriore mostra il numero 23 - il numero esclusivo di Nissan -, incollato all'interno di un cerchio che simboleggia il Sole Nascente e che ricorda le primissime livree da corsa anni '70. A loro volta, i nuovi loghi Z sul pannello laterale posteriore evidenziano l'interpretazione moderna del badge 240Z e Fairlady Z originali, il tutto coperto dall'iconica tinta rossa e nera Nismo.

VEDI ANCHE

START YOUR ENGINE Per la stagione 2023, quella dell'esordio in pista, Nissan fornirà l'auto e il supporto tecnico ai team dei clienti pilota negli Stati Uniti e in Giappone, rispettivamente per la serie SRO Pirelli GT4 America e la serie Super Taiku. Terminata l'annata di ''rodaggio'', nel 2024 Nissan Z GT4 sarà disponibile per tutti i clienti sportivi. A un prezzo di 230.000 euro tasse escluse. Il prezzo di gareggiare con un'auto per intenditori veri.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/11/2022