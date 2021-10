DESTINO INCERTO Del futuro di Nissan Micra si parla da diverso tempo, è quasi certo che la prossima generazione della giapponesina passerà alla trazione puramente elettrica: una scelta quasi obbligata per molte Case che intendono far sopravvivere le loro compatte. È noto infatti che i costi dello sviluppo di motori termici Euro7 per auto di piccole dimensioni renderanno la vita davvero difficile ai Costruttori (qui il caso di Renault Twingo). L’unica soluzione che permetta alle compatte di sopravvivere sembra quindi l’adozione di propulsori a zero emissioni.

Quale futuro per Nissan Micra?

VEDI ANCHE

AIUTO RECIPROCO Parlando al magazine inglese Auto Express (qui l'articolo originale), il Responsabile di Nissan Europa, Guillaume Cartier, ha affermato che l'azienda non è ancora del tutto pronta a impegnarsi nello sviluppo dell’erede di Micra. Inoltre, Cartier ha ammesso che: ''Al momento l’Alleanza sta valutando tutte le soluzioni che consentirebbero di costruire un'auto del genere. Tuttavia, il core business del futuro saranno i crossover. Con Juke, Qashqai, X-Trail, Ariya (e il crossover EV che sostituirà la Leaf) la nostra offerta è già molto completa. L’obiettivo è assicurarsi che i nostri volumi nella categoria crossover aumentino''.

Nissan Micra MY2021

SCELTA STRATEGICA Da quanto si apprende sembra quasi certo che Nissan sia in contatto con Renault per l’utilizzo dell'architettura CMF, la piattaforma modulare che sarà alla base di nuova Zoe e di Renault 5 e che sembra ideale anche per Micra. ''Scommettiamo strategicamente sull'elettrificazione'', ha dichiarato Cartier. Resta comunque aperta l’ipotesi che Nissan abbandoni definitivamente il segmento B. Cartier ha insistito sul fatto che ''non sono state ancora tratte conclusioni'', ciononostante il CEO di Nissan Makoto Uchida ha confermato come il portafoglio prodotti dell'azienda sia attualmente troppo ampio. ''Al momento abbiamo un numero sufficiente di modelli a listino, a dirla tutta penso che siano troppi'', ha detto Uchida.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/10/2021