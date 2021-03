NUOVO MOTORE Fa fine e non impegna: il look è quello solito, ma da oggi la Nissan Micra 2021 è proposta anche in versione a GPL, realizzata in esclusiva per il mercato italiano con l'installazione di un kit della piemontese BRC Gas Equipment. Non è certo una novità per la gamma Micra, che già con il modello 2019 prevedeva la variante a gas (qui la prova). La nuova, però, realizza la propulsione con doppia alimentazione su un motore diverso: il 3 cilindri benzina turbo IG-T 92 da 1,0 litri, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti, che sostituisce la precedente unità da 0,9 litri.

L'IMPIANTO A GPL

Il serbatoio del GPL, di forma toroidale, trova posto nell’alloggiamento della ruota di scorta (rimpiazzata da un kit gonfia e ripara): non riduce la capacità del bagagliaio e ha una capacità di 42 litri (33,6 litri effettivi). La presa per riempirlo trova immediatamente sotto al bocchettone della benzina ed è quindi protettta dal medesimo sportello (foto sotto).

COME SI USA La scelta del carburante da utilizzre si effettua con un commutatore posizionato nel tunnel centrale, alla base della leva del cambio (foto sotto). Questo comando integra l'indicatore di riempimento della bombola, costituito da 4 LED che si spengono in successione man mano che il gas si esaurisce. Un altro LED nella parte superiore del commutatore si illumina di colori diversi secondo il tipo di carburante selezionato: rosso per la benzina e verde per il GPL. Una comodità in più è che il sistema memorizza il tipo di alimentazione utilizzato prima di arrestare il motore e lo reimposta automaticamente al nuovo avvio (anche se l'avviamento, per qualche istante, richiede comunque l'uso della benzina). L'autonomia combinata consentita dal doppio serbatoio supera i 1.000 km in base ai consumi dichiarati nel ciclo WLTP .

VERSIONI E PREZZI

In versione a GPL Nissan Micra, oltre al basso costo del gas, comporta agevolazioni fiscali in molte regioni italiane e in alcuni comuni permette di circolare liberamente nei centri storici come durante i blocchi del traffico (verificate sul sito della vostra amministrazione locale se siete tra i fortunati). Micra GPL viene proposta in tre allestimenti: Eco Visa con prezzi a partire da 17.815 euro, Eco Acenta da 18.915 euro ed Eco N-Design da 20.115 euro. Grazie agli ecoincentivi, fino a esaurimento, il prezzo d'attacco della gamma è di 11.900 euro. Qui una nostra guida pratica per capire se il GPL puà fare al caso vostro.

SCHEDA TECNICA NISSAN MICRA GPL